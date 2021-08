CSI e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Portici, NA) insieme per un progetto avveniristico sulla canapa

CSI organizza un grande lavoro di squadra, cerca uno sponsor e finanzia ed avvia in meno di un anno il primo progetto di ricerca pubblico sull'intera pianta di Canapa Sativa L.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Portici, NA), unico ente pubblico del SSN a detenere l'autorizzazione per la coltivazione di Cannabis a THC non noto ai fini sperimentali, accetta di condurre la ricerca con CSI

CSI: Siediamo al primo Tavolo di Filiera al MIPAAF dove il lavoro procede con tempi non consoni al settore, abbiamo autonomamente deciso di investire risorse proprie e fundraising nella commissione di studi

Uno dei dieci IZS presenti sul territorio nazionale, l’IZSM è un ente sanitario italiano, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, si occupa di sanità pubblica, sicurezza alimentare e medicina traslazionale di prevenzione in particolare sul binomio ambiente-salute.

A Portici sono i primi ad aver incluso la Cannabis e i cannabinoidi tra le proprie attività istituzionali, oltre ad essere il primo IZS italiano ad avere l’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per la coltivazione di Cannabis a THC non noto a fini sperimentali.

CSI - che siede al primo Tavolo di Filiera al MIPAAF dove il lavoro procede con tempi non consoni al settore - ha autonomamente deciso di investire risorse proprie e fundraising nella commissione di due studi. Una consulenza legale sull’application del fiore di canapa come novel food, una ricerca biotecnologica.

La seconda è partita e CSI consegnerà al Tavolo stesso - e all’opinione pubblica - evidenze importanti al termine delle analisi.

Come è riuscita l'associazione - che conta un centinaio di soci in tutto il paese la cui quota associativa ed il lavoro gratuito non sono certo sufficienti ad affrontare una spesa che tra lavoro volontario e spese correnti ammonta a oltre 100.000 euro senza considerare proprietà o leasing di terreni e attrezzature - a trovare in meno di sei mesi le risorse necessarie?

Con un lavoro di squadra straordinario. E con competenze, determinazione e passione fuori dal comune.

Samuele Paganelli (1993, consulente tecnico, direttore in carica del Comitato Tecnico-Scientifico di Canapa Sativa Italia) ha presentato ai soci la ricerca negli interminabili incontri serali - tutti avvenuti durante il secondo lockdown - che i soci settimanalmente intrattengono online dopo il lavoro (spesso molto duro) per loro prime professioni.

Scontato il ‘go’, tutti hanno dato disponibilità ad esserci e a mettere a disposizione - in un periodo in cui il lavoro nei campi è già al massimo della sua intensità - terreni, attrezzature e irrigazione, lavoro. Per rispondere al rigido protocollo, sono state selezionate 12 tra le disponibili.

Si tratta di aziende uni-personali craft e specializzate di cui vi abbiamo già parlato, alcune tra le prescelte compongono il Direttivo dell’Associazione.

Altri soci si sono impegnati a trovare compagni di strada per la quota eccedente di spese vive di quella nelle casse dell’associazione: oltre 50.000 euro tra ingenti costi di analisi, spese di spedizione, acquisto di terreno idoneo, vasi in tessuto, etc. In tempi rapidissimi Francesco Scopelliti, in CSI sin dagli esordi, ha coinvolto un partner tecnico (Advanced Nutrients) che ha partecipato in kind donando i suoi concimi e l'indispensabile apporto monetario.

BigMike Straumietis è uno dei primi grower canadesi dalla incredibile biografia: come molti pionieri del settore ha pagato un conto con la giustizia del suo paese (che ha liberalizzato la cannabis nel 2018, dopo l'Uruguay) ed è da prima della liberalizzazione un imprenditore multimilionario.

In 36 anni ha creato semi, aziende, sistemi di coltivazione (ed era uno dei pochi con grower con phd ai suoi tempi in quella professione).

Ha fondato diverse società ed è con Advanced Nutrients che ha rivoluzionato il mondo dei concimi per il mercato idroponico.

L’azienda ha sempre effettuato ricerca a livelli eccellenti, non poteva sfuggire quindi il valore di una in campo aperto ad altre latitudini e areali.

Trovati quindi coltivatori, cash ed in-kind, Samuele quindi ha proposto all’IZSM la ricerca, certo dell’interesse e della competenza di Augusto Siciliano (1992, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, responsabile scientifico del progetto).

Come si conoscono i due? Passione, contatti in comune grazie alla community di Canapa Sativa Italia, nata sui social sin dal 2018.

Non poteva sfuggire l'enorme potenzialità di lavorare con l’Ente non militare intitolato a fare ricerca sulla Canapa.

Il progetto è avveniristico perché mira a colmare un gap gravissimo: la ridotta presenza di dati e pubblicazioni scientifiche italiane riguardanti la ricerca e l’agronomia sulla intera pianta di Cannabis. Le informazioni di cui disponiamo riguardano ricerche e statistiche che coinvolgono destinazioni d’uso differenti (fibra, seme, produzione di olio). In altri paesi europei la ricerca - al di là dell'andamento legislativo - non si è mai interrotta.

400 piante ottenute da seme e 400 da cloni (talee) appartenenti alla stessa specie (di varietà certificate ed ammesse alla coltivazione secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia) sono state distribuite insieme a terriccio, concimi specifici e vasi di tessuto alle 12 aziende situate in parti eguali al nord, centro e sud del paese.

Il numero di piante e la distribuzione geografica dell'esperimento garantisce uno studio esaustivo del comportamento delle stesse piante per areale e condizione permettendo un’analisi ecotipica oltre che di stabilità varietale.

Il progetto di ricerca proposto si pone come obiettivo principale la valutazione della stabilità produttiva di cannabinoidi, sia in piante germinate (quindi provenienti da semi) che in piante derivanti da replicazioni agamiche (cloni di varietà certificate) tramite valutazioni analitiche effettuate su campioni a fine fioritura.

Nel grigiore e nella contraddittorietà delle norme vigenti, spesso completate da pronunce (discordanti) delle corti, è emerso dal 2016 ad oggi l'orientamento di considerare prive di efficacia drogante tutte le parti delle piante se il contenuto di THC sia tra lo 0.2/0.5.

Il progetto permetterà inoltre di valutare come l’ambiente incida sulla produzione di cannabinoidi della stessa varietà oltre che permettere un confronto di stabilità tra le piante da seme e piante da clone. Le piante monoclonali derivano da un’unica pianta madre certificata e selezionata, proveniente dal circuito florovivaistico/ornamentale.

La sfida del progetto è rappresentata soprattutto dal lato computazionale: tanti sono i dati statistici su cui l’analisi verrà svolta a partire da un numero assai considerevole di piante e molti sono i parametri per ogni gruppo test proprio per determinare le differenze analitiche e la variabilità tra loro apportata ai diversi areali di coltivazione. Questa analisi è fondamentale per stabilire la diversa risposta che una scelta propagativa (seme o talea) può avere nei confronti delle rese e della produzione e stabilità di composti attivi. La scelta di realizzare il progetto in diversi areali italiani permetterà una piena espressione degli effetti ambientali sulla varietà selezionata per il progetto, permettendo allo stesso tempo di valutare, a parità di input di coltivazione, come questa si comporti da seme e da talea a seconda dell’ambiente di coltivazione. La dislocazione delle piante permette di valutare in maniera più ampia possibile la risposta adattativa della specifica varietà all’ambiente di coltivazione.