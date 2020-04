CURA ITALIA, M5S: CON NOSTRI EMENDAMENTI SOSTENIAMO AGROALIMENTARE

“Semplificazioni burocratiche sono previste anche in materia di visite mediche per i lavoratori a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici. Viene anche introdotta la possibilità del “pegno rotativo” per i prodotti agricoli a denominazione oltre ai vini e bevande spiritose e viene consentita la proroga per i collaudi dei motopescherecci. Ricordiamo poi che è stata riconosciuta come pratica sleale e quindi punita con una sanzione, la richiesta di “certificazioni non obbligatorie” riferite al covid19 sui nostri prodotti made in Italy. Continuiamo a sostenere le nostre imprese, che ogni giorno continuano a garantire il servizio a tutti i cittadini in questo momento di piena emergenza”, concludono.

