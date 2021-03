Dal 26 marzo saranno tutelati i truffatori invece dei consumatori: stop a reati penali per chi vende cibo alterato o con additivi fuorilegge

Consumatori al primo posto? no. Al contrario ad essere salvaguardati sono gli avvelenatori e i truffatori. E' questo il frutto 'avariato' di quel limbo governativo nato dalla caduta del governo e dalla ricerca di una maggioranza 'responsabile'.

Il paese dell'eccellenza Made in Italy tutela i truffatori. E non, come negli ultimi 50anni di storia agroalimentare italiana, i consumatori e la qualità.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Controlli, lo scorso 12 marzo, per chi vende alimenti alterati, in cattivo stato di conservazione o con additivi chimici fuorilegge e pesticidi, non sarà più previsto il reato penale.

Infatti il sopracitato decreto abroga di fatto le disposizioni contenute all'articolo 5 della legge 283 del 1962 che prevede, appunto, sanzioni penali per chi commercia cibo avariato.

Tutto è nato, dieci giorni prima del giuramento del governo Draghi, dall'approvazione lo scorso 2 febbraio - nel limbo del Paese in cerca dei responsabili - del decreto legislativo 27/2021 relativo al recepimento del regolamento europeo 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. Il risultato? che chi truffa sarà più tutelato di chi consuma. Il primo se la caverà con una multa, il secondo ci rimette di salute.

Scatta ora il conto alla rovescia per sistemare le cose prima dell'effettiva entrata in vigore il prossimo 26 marzo. Ma anche se si corre, i tempi normativi per approvare una nuova legge, lascerebbero comunque uno spazio di vuoto normativo.



Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'articolo 5 della legge 283 del 1962 abrogato e a seguire la legge integrale: