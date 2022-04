Dal latte al gelato, incontro tecnico commerciale giovedì 21 aprile alle 15.00 presso la sede di Confagricoltura Piacenza

È in programma giovedì 21 aprile alle 15.00 presso la Sala Visconti nella sede di Confagricoltura Piacenza in via C. Colombo, 35 l’incontro tecnico commerciale “Dal latte al gelato – prospettive per lo sviluppo d’impresa” volto ad approfondire le possibilità fornite dall’attività di agrigelateria. Ad illustrare step, investimenti e ritorni saranno i responsabili della ditta Fugar.

“C’è una strada che porta un allevatore, un agricoltore, a valorizzare la propria fattoria sino a renderla un punto di riferimento per le famiglie, le scolaresche, i golosi di cibi naturali. Trasformare il latte, la frutta, i cereali, in un gelato, consente di vedersi retribuire immediatamente e in modo soddisfacente, i beni che si producono – spiega Davide Gola Consigliere delegato di Fugar - Il gelato, se genuino e artigianale, attrae i consumatori di tutte le età e viene consigliato dai nutrizionisti, perché è un alimento completo, appagante. È un cibo che ci riporta all’infanzia ed è percepito come un premio”.

Fugar Produzione Spa è un’azienda nata nel 1974 in grado di accompagnare un imprenditore agricolo a realizzare un’agrigelateria, fornendo lezioni dolciarie, piccoli e grandi macchinari per la produzione, materie prime di livello per comporre i vari gusti di gelato e tanta esperienza per avere successo commerciale.

L’incontro, che è gratuito, è rivolto a tutti gi associati interessati