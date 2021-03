Dal terremoto al Covid, ogni occasione per la Cia è buona per fare un sito. 4 in 6 anni per oltre 1/2 milione euro. Ma i primi tre non esistono o non funzionano

La Cia guidata da Dino Scanavino, e da Claudia Merlino, punta, da anni, sulla caciotta on line. E i due ci riprovano, per la quarta volta, a fare una piattaforma con cui vendere il made in Italy sul web. Per una spesa complessiva negli anni di oltre mezzo milione di euro di progetti on line. Solo che poi la 'caciotta' non si trova, e neppure i siti.



A fronte del fatto che tutti i siti e-commerce Cia precedenti, nel giro di pochi mesi, sono finiti nel dimenticatoio o funzionano a stento, ci sarebbe maretta - da quanto apprende AGRICOLAE - all'interno della Confederazione italiana agricoltori negli ultimi mesi della presidenza di Dino Scanavino. Soprattutto dopo quest'ultimo sito costato 350mila euro e finanziato da JpMorgan.

Laspesaincampagna costò più di 100 mila euro: era gestito da un service in esterno.

Agricommy naufragò appena partito (sebbene ci sia ancora tanto materiale stampa presente, quello sì, sul web) dopo che il ministero delle Politiche agricole aveva inserito nella legge di Bilancio un credito d'imposta a favore degli investimenti in e commerce.

"I prodotti dell’Appenino" gestito da Ufoody di Modena, costò circa 150mila euro e fu realizzato grazie al contributo di JpMorgan.

"Dalcampoallatavola" ancora una volta è stato finanziato da JpMorgan (con 350mila euro) per replicare l'esperienza dei prodotti dell'Appennino su scala nazionale.

Il primo progetto - messo a punto ad appena un anno dalla nomina di Scanavino a presidente Cia, - era denominato www.laspesaincampagna.it e fu presentato nel 2015 all’Expo.

Il portale esiste ancora. Ma se si cerca del guanciale ad Amatrice, nel raggio di cento chilometri, il sito non trova nulla.

Se si cerca dell'olio d'oliva a Foggia, nel raggio di chilometri, il sito non trova nulla. Se si cerca dell'olio d'oliva a Foggia, nel raggio di chilometri, il sito non trova nulla.

Se si cerca del Pecorino a Macomer, a Nuoro, il sito non trova nulla nel raggio di 50 chilometri.

Se si cerca del Prosciutto a Parma, nel raggio di 20 chilometri o finache di 50 chilometri, il sito non trova nulla.

E ancora, se si cerca del Prosciutto a Udine, in provincia di San Daniele del Friuli, dove si produce il Prosciutto di San Daniele, il sito non trova nulla.

E se si cerca del Parmigiano in provincia di Bologna, nel raggio di 20 o addirittura 50 chilometri, il sito non trova nulla.

Se si cerca invece del Parmigiano in provincia di Modena, Reggio Emilia o Parma - nel raggio di 50 chilometri - il sito trova le stesse e uniche tre aziende in tutti e tre i casi.

E - strano ma vero - se si cerca del Grana Padano nel raggio di 50 chilometri da Mantova, nisba. Come nulla se si cerca del Grana Padano nel raggio di 50 chilometri a Ferrara.

E, nel caso in cui, nel raggio di chilometri, si riuscisse a trovare dell'olio d'oliva in Puglia, al momento dell'acquisto niente paura: non sarà possibile procedere.

il secondo progetto denominato Agricommy fu presentato a dicembre 2016, appena un anno dopo.

Di Agricommy si sono perse le tracce. Se si va a digitare il link all'epoca menzionato nelle note stampa della Cia, Amazon chiede se "abbiamo bisogno di aiuto" perché non trova nulla.

Il terzo progetto denominato "I prodotti dell’Appennino" fu invece presentato a settembre 2018 finanziato dalla J.P. Morgan per aiutare le piccole imprese colpite dal terremoto. Anche di questo su internet non vi è più traccia, al di là delle note stampa.

Seguendo un tutorial Cia del 2018, digitando la dicitura 'i prodotti dell'Appennino' su Amazon, si trovano in tutto 4 prodotti. Tre di questi fanno capo alla stessa azienda.

Qui di seguito il tutorial Cia: Qui di seguito il tutorial Cia:

Il quarto è "Dal campo alla tavola" ancora finanziato da J.P. Morgan in occasione della ripartenza dal Covid e presentato a luglio 2020.

finora ogni occasione - da Expo, al terremoto fino al Covid - sembra essere stata buona per fare un sito da centinaia di migliaia di euro destinato poi però a sparire, poco dopo, nel gorgo del web o a non riconoscere il Made in Italy Dop e Igp negli stessi luoghi dove viene prodotta quella stessa denominazione. Insomma,

Grande lavoro e opportunità per i programmatori che lavorano con i siti online. Ma forse non così tanto per i soci che pagano la quota Cia con il lavoro della loro terra. Fra pochi mesi Dino Scanavino lascerà la presidenza della Cia, dato che la direzione ha detto chiaramente "Niet" a ogni possibile eventuale modifica dello statuto che potesse consentire il terzo mandato all'attuale presidente. Se la Cia ricevette in eredità da Giuseppe Politi l'ideazione di Agrinsieme, che mise a sistema le tre organizzazioni agricole con il mondo della cooperazione agroalimentare, la Cia che lascerà Scanavino avrà in eredità un sito. Anzi quattro.

AGRICOLAE ha chiesto delucidazioni alla Cia, ma non ha ricevuto alcuna risposta.



L'inchiesta prosegue...

Era già stato scritto:

