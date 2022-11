Dalla carne al pesce sintetico, Solaris Biotech e Wildtype annunciano un accordo per la realizzazione di bioreattori su larga scala per la produzione di pesce coltivato

Dopo la carne sintetica e gli insetti, sdoganati dalla Commissione Ue, i banchi dei supermercati saranno presto pronti ad accogliere anche il pesce di laboratorio. Questo l'obiettivo di Wildtype, un'azienda di San Francisco focalizzata sulla creazione di pesce coltivato, che ha come mission quella di creare il pesce più pulito e sostenibile del pianeta.

"Wildtype ha la mission di produrre il pesce più pulito e delizioso del pianeta", ha dichiarato Justin Kolbeck, CEO di Wildtype. "Si prevede che il consumo annuale di pesce a livello mondiale aumenterà di altri 23 milioni di tonnellate entro il 2030 e uno dei pezzi più importanti dell'infrastruttura produttiva sono i coltivatori utilizzati per far crescere le cellule. Con le soluzioni tecnologicamente avanzate di Solaris abbiamo trovato il partner giusto per aiutarci a scalare e a rendere i nostri prodotti più accessibili e convenienti."

Si spiega così l'accordo stipulato tra Wildtype e il marchio Donaldson Solaris Biotech, leader nell'innovazione e nella produzione di bioreattori, fermentatori e sistemi di filtrazione a flusso tangenziale. Le due aziende si impegneranno in un programma di sviluppo collaborativo per progettare una famiglia di bioreattori di nuova generazione che contribuisca a soddisfare la crescente domanda di pesce.

"Solaris, con le sue attrezzature specializzate per il bioprocesso, è in una posizione unica per svolgere un ruolo significativo nel progresso delle nuove tecnologie alimentari coltivate", ha dichiarato Matteo Brognoli, managing director di Solaris. "Le proteine alternative sono diventate il segmento in più rapida crescita per i sistemi di bioreattori e siamo orgogliosi che i nostri coltivatori siano la tecnologia abilitante per questo salto nell'industria alimentare."

D'altronde non è la prima volta che l'industria della carne sintetica sigla accordi con aziende dell'hi-tech produttrici di bioreattori. Come già aveva scritto AGRICOLAE una della aziende leader in carne coltivata in laboratorio, "Good Meat", nel giugno 2021 aveva inaugurato a Singapore l'impianto di produzione più grande dell'Asia, annunciando inoltre di essere pronta ad avviare la costruzione dei più grandi bioreattori al mondo negli Usa, con la societa dell'hi-tech Abec. Obiettivo? Produrre oltre 13mila tonnellate di carne sintetica di pollo e manzo all'anno grazie a dieci bioreattori, ognuno dei quali ha una capacità di 250.000 litri e dall'altezza di quattro piani. "Voglio fare della carne coltivata la carne più consumata al mondo" aveva affermato allora il Ceo di Good Meat, Josh Tetrick.

Nel contempo sempre più stretto si fa anche il rapporto con le aziende produttrici di energia, che vedono nella filiera del cibo sintetico un mercato dalle ampie prospettive, questo anche grazie ai bioreattori di cui necessita la fake meat e il cibo di sintesi per poter crescere e svilupparsi al loro interno e che richiede enormi quantità di energia. Dunque un grande giro d'affari per la stessa industria energetica, tanto più se pensiamo ai margini di sviluppo della carne sintetica nei prossimi anni. Si prevede infatti che il mercato delle alternative alla carne, del valore di 4,2 miliardi di dollari di vendite nel 2020, crescerà di 6 volte per raggiungere i 28 miliardi di dollari entro il 2025. Mentre il mercato delle proteine a base di insetti varrà più di 10 miliardi di dollari entro il 2027.

Informazioni su Solaris

Solaris, un marchio Donaldson, è un innovatore e produttore leader di fermentatori, bioreattori, sistemi di filtrazione a flusso tangenziale (TFF) e di profondità (FFF) utilizzati per una varietà di applicazioni nei settori farmaceutico, biofarmaceutico e alimentare. I suoi team di prodotto e sviluppo creano soluzioni in tutte le scale, dai sistemi di R&S da banco alle soluzioni ingegnerizzate complete su misura per le esigenze dei singoli clienti. Dal novembre 2021, Solaris fa parte di Donaldson Company (NYSE: DCI) e della sua espansione nel settore delle scienze biologiche. Per scoprire l'intera gamma di prodotti e capacità di Solaris, visitare il sito solarisbiotech.com

Informazioni su Wildtype

Wildtype ha la mission di creare il pesce più pulito e sostenibile del pianeta, a partire dal salmone per sushi. L'azienda è all'avanguardia nell'agricoltura cellulare per proteggere le specie selvatiche e gli oceani e per invertire la tendenza all'insicurezza alimentare globale. Wildtype offrirà ai consumatori una nuova opzione per un vero pesce che fornisca gli stessi benefici nutrizionali del pesce selvatico più incontaminato, senza contaminanti comuni come mercurio, microplastiche, antibioticio pesticidi.