DAZI, GADDA, IV: SCONGIURATO RISCHIO PER MADE IN ITALY

"La notizia che la nuova lista dei dazi Usa non contiene nessun nuovo prodotto Made in Italy è la conferma che l’impegno profuso dal nostro governo, in particolare dalla determinazione della Ministra Bellanova non solo in sede europea, ha dato i risultati sperati che auspicavano le nostre imprese." - ha dichiarato Maria Chiara Gadda capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera - "E’ stato scongiurato dunque il rischio che la revisione da parte di USTR potesse estendersi ad altri importanti settori del nostro export sul mercato americano, come inizialmente paventato a seguito della lista pubblicata all'avvio della fase di revisione del dicembre scorso."

