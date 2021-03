Dazi, Verrascina, Copagri: guerre commerciali non hanno vincitori. Lavorare ora a soluzione definitiva

"Una decisione sensata che fa giustizia su una controversia che nulla aveva a che fare con il made in Italy agroalimentare. Una notizia positiva che ci aspettavamo con il cambio di guardia alla Casa Bianca ma che deve portare anche a un cambio di passo in Europa. Un segnale positivo per i rapporti commerciali con il nostro alleato storico e per un mercato importante come quello dell'agroalimenare e per il vino". Così ad AGRICOLAE il presidente Copagri Franco Verrascina in merito alla sospensione dei dazi Ue-Usa per quattro mesi. "Si tratta anche della dimostrazione - conclude - che le guerre commerciali non hanno vincitori. Occorre dunque ora lavorare per arrivare a una souluzione definitiva e strutturata".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK