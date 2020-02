DAZI, VINO: DE CASTRO, 5 FEBBRAIO INCONTRO VON DER LEYEN – TRUMP A WASHINGTON ULTIMA CHIAMATA PER SCONGIURARE DAZI

“Mercoledì 5 febbraio, la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, andrà a Washington per incontrare il presidente Donald Trump con l’obiettivo di scongiurare l’escalation delle tariffe aggiuntive. È questa l’ultima occasione per evitare il disastro dei dazi a carosello, in una giornata in cui ci sarà il voto finale per l’impeachment del presidente americano”. Lo ha detto oggi in un video collegamento a Verona nel corso di Anteprima Amarone il coordinatore S&D alla commissione Agricoltura, Paolo De Castro. “In questi giorni, si sono intensificati i rapporti tra Usa e Parlamento europeo e il clima è positivo - ha proseguito De Castro – ma anche l’Unione Europea ha le proprie armi e le tiene tutte bene affilate. Se ad esempio blocchiamo l’ingresso in Europa della soia americana ci sarebbero grossi danni per l’economia agricola statunitense”.

