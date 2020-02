DDL ILLECITI AGROALIMENTARI, GALLINELLA: ECCO LE NOVITÀ CHE INTRODUCE

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un disegno di legge recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari. A spiegarne le novità è il presidente Comagri, Filippo Gallinella. “Con questa riforma si rafforzano gli strumenti normativi contro frodi, contraffazioni e agropiraterie. Il testo di 14 articoli si occuperà infatti di imprese, responsabilità delle persone giuridiche, tutela penale economica e salute pubblica. Tra gli obiettivi principali: la riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, per garantire l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento che richiedono spesso anche l’anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio, nonché l’elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti. Oltre a ciò è prevista la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività delle condotte. Infine, la sistemazione organica per l’intero settore dei reati in materia alimentare della responsabilità delle persone giuridiche. Le agromafie non solo si appropriano di vasti comparti dell’agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo il libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma compromettono in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l’effetto indiretto di minare profondamente l’immagine dei prodotti italiani ed il valore del marchio Made in Italy” – conclude Gallinella.

