DE CASTRO: CON STRATEGIA ‘FARM TO FORK’ AGRICOLTURA PROTAGONISTA NELLA LOTTA AL CLIMATE CHANGE

"Insomma - dice De Castro - per realizzare "la 'rivoluzione' verde da 1.000 miliardi di euro il settore agroalimentare è pronto a mettersi in gioco, fornendo ancor più servizi ambientali, raggiungendo la neutralità delle emissioni di carbonio, a beneficio di tutti i cittadini europei. Ma non a qualunque prezzo: a questi sforzi, dovranno corrispondere non solo incentivi tramite una Pac adeguatamente finanziata, ma soprattutto la disponibilità di tecniche di produzione innovative - tra cui quelle di miglioramento varietale, capaci di sostituire la chimica nel proteggere la salute delle piante. Senza dimenticare l'introduzione di un'etichettatura nutrizionale e d'origine che sia uguale per tutti a livello europeo, basata su ricerche scientificamente fondate, che non condizioni i consumatori ma fornisca loro informazioni complete per scelte d'acquisto consapevoli". Per l'eurodeputato "non esiste infatti sostenibilità ambientale senza la sostenibilità economica e sociale del settore".

