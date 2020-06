DE CASTRO: VIA LIBERA DEFINITIVO A OLTRE 400 MILIONI DI LIQUIDITA’ AD AGRICOLTORI ITALIANI

"Via libera alla possibilità per il Governo italiano e per le sue Regioni di elargire circa 420 milioni di euro a sostegno della liquidità di agricoltori, imprese e cooperative agricole in risposta alla crisi provocata dal coronavirus. L'Assemblea plenaria - afferma Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo - ha avallato a larghissima maggioranza (605 voti a favore, 16 contrari, 68 astenuti) il voto della ComAgri con cui abbiamo raddoppiato al 2%, rispetto all'1% proposto dalla Commissione europea, la quota del Fondo europeo per lo sviluppo rurale da destinare al sostegno straordinario, che vogliamo rappresenti un rimedio efficace ai problemi di flusso di cassa che stanno mettendo in ginocchio l'intero comparto agroalimentare in Europa".

"Con il voto di oggi - precisa l'eurodeputato PD - abbiamo innalzato da 5mila a 7mila euro la somma forfettaria destinata ai produttori agricoli, mantenendo a 50mila euro quella per Pmi e Coop. Il voto di oggi - prosegue De Castro - è la risposta concreta a un impegno preso durante la fase di lockdown con il comparto agroalimentare, messo in ginocchio dalle restrizioni alla libera circolazione nel mercato interno, dalla chiusura di negozi, mercati all'aperto, alberghi, bar e in generali degli esercizi di ristorazione".

"Sono soddisfatto - conclude De Castro - che grazie all'accordo inter-istituzionale raggiunto con il Consiglio dei ministri dell'Ue, questa boccata d'ossigeno potrà arrivare in tempi brevissimi ai produttori. È un ulteriore segnale che il Parlamento europeo può agire rapidamente e concretamente per essere sempre vicino ai suoi cittadini".

