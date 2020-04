DECRETO APRILE, ROTA (FAI CISL): ELIMINARE PLASTIC TAX E SUGAR TAX

“Su questo tipo di tassazioni – spiega il sindacalista – eravamo in disaccordo prima e lo siamo ancora di più adesso. Il bisogno di avviare una progressiva conversione verde dei sistemi produttivi e degli stili di vita dei consumatori è per noi reale e non più rinviabile, ma torniamo a ripetere che non è calando dall’alto nuove tasse che si perseguono obiettivi così complessi, ma con scelte partecipate e pianificate. Per questo avevamo accolto con favore l’annuncio, da parte del Governo, di tavoli di confronto con imprese e parti sociali su plastic e sugar tax. Era quanto avevamo proposto, ed è quanto riteniamo ancora utile per progettare, con tutti gli stakeholder, l’uscita dalla crisi attuale e una ripresa che faccia leva su una transizione green che non lasci indietro nessuno”.

