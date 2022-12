Difesa dell’integrità dei suoli, Confai Bergamo: una sfida cruciale

"La difesa dell'integrità e della fertilità dei suoli costituisce una delle sfide cruciali per la sostenibilità dei processi produttivi e per la qualità della vita, configurando una sfida che coinvolge il mondo agricolo, i cittadini e le istituzioni": è quanto ha dichiarato Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando la recente iniziativa del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA), che ha inaugurato una "banca dei suoli" (pedoteca in termini tecnici) in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Suolo 2022.

Il World Soil Day è un'iniziativa di sensibilizzazione patrocinata dalla FAO, istituita ufficialmente nel 2016 per sottolineare la necessità di un'azione a livello globale a tutela dei suoli, atteso che - secondo i dati offerti dall'ONU - negli ultimi 70 anni il livello generale di nutrienti e vitamine negli alimenti ha subito un processo di diminuzione progressiva a causa del deterioramento della qualità dei suoli a livelli mondiale.

"La funzione del suolo come base per la produzione degli alimenti è certamente intuitiva, ma non sempre l'opinione pubblica è cosciente della necessità di preservare i terreni da una serie di agenti e fenomeni che li possono deteriorare irrimediabilmente", afferma il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo.

Da un lato, Confai Bergamo ricorda che da anni si osserva una continua riduzione delle aree verdi nel quadro di un processo che penalizza senza sosta agricoltura e biodiversità. In provincia di Bergamo si sono persi quasi 4.000 ettari nell'ultimo decennio a causa della realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi e opere di urbanizzazione. D'altro canto, si avverte la forte necessità di un sempre maggiore appoggio istituzionale per la promozione di pratiche colturali che possano migliorare la qualità dei suoli e preservarne la fertilità naturale. "A questo proposito - ricorda Cattaneo - merita un particolare riconoscimento il ruolo svolto dal comparto agromeccanico nella promozione di un'agricoltura eco-friendly, basata su tecniche di coltivazione finalizzate a minimizzare l'impatto delle attività produttive sui suoli, fino a generare un vero e proprio saldo positivo in termini di tutela delle risorse ambientali".