Distretti del cibo, Centinaio: dietro ogni prodotto agroalimentare italiano si nasconde storia da raccontare

"Per prima cosa vi ringrazio per aver iniziato a lavorare di squadra. È l’obiettivo che dobbiamo avere tutti, lavorare insieme per ottenere risultati importanti in un momento storico particolare e difficile.

Il nostro Paese deve dimostrare quello che è in grado di fare e offrire. La forza dell’agroalimentare e dei territori sta proprio nell’unione di queste due essenze del nostro Paese: i territori senza un agroalimentare forte non riuscirebbero a promuoversi e viceversa.

Quando parliamo di patrimonio Unesco, di distretti del cibo, di consorzi, di paesaggi parliamo di quello che viviamo quotidianamente e della forza che abbiamo se usciamo dal nostro Paese, se lo proponiamo all’estero".

Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Mipaaf, in occasione della prima Assemblea Nazionale della Consulta dei Distretti del Cibo che si è tenuta a Firenze.

"Appena dopo l’estate faremo partire un tavolo di lavoro. Siediamo insieme ai tecnici del Ministero e se necessario con altri ministeri, per ottenere risultati con tavoli interministeriali. L’obiettivo è far sì che territori e produttori abbiano più forza per promuoversi e affrontare altri mercati.

Le aree rurali devono poter dimostrare che sono delle eccellenze e delle unicità peculiari del nostro Paese. Oggi il vero lusso non è più il mega hotel, ma fare qualcosa che altri non hanno fatto. Spingere i turisti a esplorare territori del nostro Paese che fino a oggi non si conoscevano è quello che i tour operator devono fare, promuovendo queste nuove aree. Dobbiamo promuovere i territori e quello che possono offrire.

Riporto una cosa che mi disse un mio interlocutore cinese. Dietro un bicchiere di vino si nasconde un pacchetto turistico: puoi parlare del territorio, delle persone, dei fatti storici, degli altri prodotti dell’agroalimentare e di tutto quello che si può fare. Non solo dietro un bicchiere di vino, dietro qualsiasi prodotto dell’agroalimentare si nasconde una storia da raccontare.

Il lavoro che dobbiamo fare è questo. Non dobbiamo dare quello che abbiamo per scontato. Abbiamo dal Brennero a Lampedusa prodotti agroalimentari e paesaggi unici che il mondo ci invidia e che dobbiamo valorizzare", conclude Centinaio.