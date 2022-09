Distretto rurale Barbagia, Arbau: Transizione ecologica passi per questi territori, cura dei boschi per garantire sostenibilità e allevamenti estensivi

“Questo è un territorio su cui insistono otto comunità, paesi medio piccolo che complessivamente fanno diecimila abitanti, su trecento chilometri quadrati di territorio. È il primo distretto costituito e riconosciuto in Sardegna. Attualmente ne sono riconosciuti sei e ci sono circa quindici partenariati che stanno per presentare la richiesta di riconoscimento. Dunque un fenomeno che è iniziato col nostro territorio nel 2017 per poi venire riconosciuto nel 2020."

Cosi ad AGRICOLAE Efisio Arbau, presidente del distretto rurale della Barbagia, in occasione del convegno “L’anima Bio della Barbagia”, in programma a Sarule.

"Il nostro distretto rurale è una fondazione di partecipazione in cui ci sono 150 soci, l’unico soggetto pubblico è l’Unione dei comuni della Barbagia. Il distretto rurale ha partecipato al primo bando sui distretti del cibo ed è risultato tra i beneficiari. Abbiamo già presentato i progetti esecutivi con circa cento beneficiari, si tratta principalmente di azioni relative al settore primario e quindi di progetti relativi al miglioramento delle condizioni aziendali.

Abbiamo poi intrapreso numerose ricerche sul campo della ricerca, sia in campo zootecnico che vegetale, anche in collaborazione con l’agenzia Agris. Il distretto ha attuato corsi di formazione relativi alla lavorazione della carne e dei formaggi e fa parte dell’istituto tecnico superiore agroalimentare della Sardegna ed ha attualmente attivo un corso, Agribusiness, per la formazione dei tecnici superiori.

Il distretto ha portato avanti una serie di iniziative seminariali con l’idea di rimarcare come questi territori rurali e montani abbiano un grande credito ambientale. Infatti in questi territori insistono i più grandi compendi forestali dell’Italia e questo comporta che la transizione ecologica si debba fondare proprio su tali territori. Infatti attraverso la cura dei boschi noi possiamo garantire maggiore sostenibilità e meno inquinamento. Partendo da questo presupposto abbiamo sviluppato una serie di azioni di ricerca volte a certificare l’esistenza di questi compendi forestali e la loro utilità ad essere sfruttati economicamente attraverso l’allevamento estensivo, il quale permette di produrre alimenti a impatto zero e di grande qualità, superiore rispetto agli animali allevati con modalità intensiva.