DL AGOSTO: COLDIRETTI, BONUS RISTORANTI SALVA FILIERA DA CRACK DI 8 MLD

Il bonus ai ristoranti che utilizzano prodotti 100% Made in Italy è importante per sostenere l'intera filiera agroalimentare nazionale dal campi alla tavola che subisce una perdita stimata in 8 miliardi nel 2020 per mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dai formaggi ai salumi, dalla frutta alla verdura per il crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al DL Agosto nel sottolineare l’importanza di sostenere la ripresa del settore con contributi a fondo perduto a tutte le imprese di ristorazione per l'acquisto di prodotti agroalimentari 100% Made in Italy.

