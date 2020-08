DL AGOSTO, GALLINELLA: AL VIA BONUS RISTORAZIONE

Il Decreto Agosto dà il via al bonus ‘filiera ristorazione’, con una dotazione pari a 600 milioni per il 2020, al fine di incentivare le imprese del settore all’acquisto di prodotti agricoli ed alimentari del territorio, compresi quelli vitivinicoli. Ad averne diritto saranno tutte le aziende del comparto, con fatturato o corrispettivi nei mesi da marzo a giugno 2020 inferiori ai tre quarti rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre per le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non sarà richiesto il requisito della perdita di fatturato. “La misura prevista dall’articolo 58, per aiutare con un contributo a fondo perduto il settore fortemente messo in difficoltà per l’emergenza Covid, è una ottima iniziativa cui non posso che plaudire” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella, che aggiunge: “sarà però necessario emendare, in fase di conversione, il testo per introdurre un criterio di priorità per gli esercenti che facciano acquisti Made in Italy poiché, oltre ai DOP e IGP, ci sono anche le specialità tradizionali regionali e le produzioni tipiche italiane legate al territorio, come i PAT. In questo modo – conclude Gallinella – si aiuta, oltre la ristorazione, anche la filiera agroalimentare italiana poiché è fondamentale che risorse pubbliche così importanti siano destinate a tutti coloro che contribuiscono al sostegno della nostra economia”.

