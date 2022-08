Dl Aiuti: Viviani (Lega), estendere proroga credito imposta per Pesca e Agricoltura a tutto il 2022

"Bene la proroga del credito d'imposta per la Pesca e le attività agricole prevista dal decreto Aiuti-bis per il terzo trimestre 2022. Dobbiamo continuare a tutelare questi settori fondamentali per la nostra economia e il Made in Italy, messi in grave difficoltà dal caro gasolio, prorogando questa misura almeno fino alla fine dell'anno. In chiave anti speculazione, occorre al tempo stesso ricorrere anche ai fondi europei per la Pesca con i quali ottenere i ristori per il caro gasolio, altrimenti alcune tipologie di pesca, come gli attrezzi trainanti, sarà la fine. A maggior ragione vista la folle burocrazia imperante che vede, per il secondo semestre 2022, la mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del codice tributo, che abbiamo più volte sollecitato e che dovrebbe essere reso noto a breve, per la compensazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di carburante: crediti che - lo ricordo - possono essere utilizzati solo entro il 31 dicembre di quest'anno. In altre parole, c'è il rischio che, se il codice verrà comunicato troppo a ridosso della scadenza, non ci sia poi più tempo per compensare gli importi richiesti. Un film, purtroppo, già visto con gli sgravi dei contributi Inps. Dal 25 settembre, la Lega interverrà per evitare ritardi abissali come questi, che stanno maledettamente complicando la vita ai nostri pescatori".

Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura e responsabile del dipartimento Pesca del partito.