DL CURA, ECCO GLI EMENDAMENTI RITENUTI INAMMISSIBILI

Se alla Camera dovesse passare qualche emendamento, il testo tornerebbe al Senato per la terza e definitiva lettura. Tra i temi 'agricoli' figurano: l'ampiamento della flessibilità in materia di lavoro nei settori agricolo e agroalimentare; attività florovivaistica; proroga della durata delle concessioni balneari; proroga dell’efficacia dei decreti sull’indicazione del paese di origine di alimenti; taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla cassa integrazione; misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico; misure di semplificazione dei rapporti socio cooperativa; introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente; disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell’olio di oliva di qualità artigianale; Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza; Misure per la maggiore tutela del latte della mozzarella di bufala DoP, della mozzarella di latte di bufala e della bufala mediterranea; Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi; misure a favore del settore agricolo e della pesca;

