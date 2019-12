DL FISCALE: TARICCO (PD), APPROVATA PROROGA USO HOBBISTICO FITOSANITARI SULLE PIANTE

E' molto importante aver approvato in via definitiva, con il decreto fiscale, la proroga della disciplina transitoria relativa al 'Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali', di cui al dm del 22 gennaio 2018, n. 33. Un provvedimento atteso, perché purtroppo gran parte del settore non avrebbe avuto il tempo e le condizioni di adeguarsi agli obiettivi normativi previsti, finendo sostanzialmente in una sorta di limbo". Lo dice il senatore Nino Taricco, capogruppo del Pd nella commissione Agricoltura.

"Il settore - prosegue Taricco - potrà così mettere a disposizione del settore prodotti espressamente sviluppati per gli hobbisti, rispondendo alle esigenze dei possessori e degli amanti di piante e florovivaismo da appartamento o comunque non professionale, che altrimenti a maggio 2020 sarebbero stati costretti a dotarsi di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo o a rivolgersi a professionisti abilitati. Ricordo che la norma attualmente in vigore nel periodo transitorio consente di commercializzare a utilizzatori non professionali prodotti che secondo la precedente legge non necessitano del patentino per l’acquisto, mentre a regime i criteri che verranno utilizzati terranno conto di fattori tossicologici e ambientali più sofisticati".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-