Dl Imprese, ecco il testo. Nella bozza manca ancora agricoltura ma pronto rinvio Plastic Tax, internazionalizzazione e Solidarietà alimentare

Pronta - quasi - la bozza del Dl Imprese per il prossimo Consiglio dei ministri. Manca ancora però l'articolo 15 relativo alle misure per il settore agricolo.

Tra le altre cose da segnalare figura il differimento della Plastic Tax, all'articolo 14; export e internazionalizzazione all'articolo 24; reddito dei lavoratori all'articolo 25 e solidarietà alimentare all'articolo 27.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente, la bozza Mef del Dl Imprese:

DL IMPRESE - BOZZA 30.04.2021

Art. 14.

(Differimento termini plastic tax)

1. Nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

Relazione illustrativa

Si premette che l’articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell’ordinamento nazionale un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI. La decorrenza dell’efficacia di tali disposizioni, inizialmente collegata alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata rinviata, in un primo tempo, al 1° gennaio 2021, dall’articolo 133, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, al 1° luglio 2021, dall’articolo 19 1, comma 1084, lett. i) della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta in parola, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in illustrazione differisce ulteriormente, al 1° gennaio 2022, la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento.

Relazione tecnica

La proposta normativa è volta a differire dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’art. 1, commi 634- 652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all’articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l’anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell’imposta sui manufatti in plastica monouso.

ART. 24.

(Misure urgenti di sostegno all'export e all’internazionalizzazione - Rifinanziamento Fondo 394/81)

1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 in termini di soli fabbisogno e saldo netto da finanziare, si provvede mediante ......

Relazione illustrativa

Per fare fronte all’esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, la disposizione prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 del fondo 394/81

destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell’internazionalizzazione.

Relazione tecnica

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 1,2 miliardi per l’anno 2021 del fondo 394/81. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 1,2 miliardi di euro nell’anno 2021.

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria.

ART. 25.

(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza e misure a sostegno dei lavoratori)

1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori due quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno e luglio 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, del decreto- legge 22 marzo, n. 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge ..... Ciascuna quota è della misura prevista ai commi 1 e 2 del citato articolo 12.

2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di marzo 2021.

3. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono riconosciute anche ai soggetti che hanno terminato tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4. La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1, numero 29, del decreto-legge n. 183/2020, sono prorogati fino al o 30 settembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

ART. 27.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: all’indirizzo indicato all’articolo 2, lettera b) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ...XXXX...

Relazione illustrativa

L'articolo in esame è finalizzato ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2021, per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il riparto del fondo è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con quello dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

La norma determina un onere di XXX milioni di euro per l’anno 2021, pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi del comma 2.

ART. 40.

(Risorse in favore degli enti in predissesto)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2021 e di XXX milioni di euro per l’anno 2022, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché in attesa dell’istruttoria del Ministero dell’interno o della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso da parte della sezione regionale della Corte dei Conti. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali tra i comuni di cui al primo periodo:

a) che si sono avvalsi della facoltà di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

b) con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il decreto di riparto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 giugno 2021 per l’anno 2021 ed entro il 30 novembre 2021 per l’anno 2022 e per la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario fa riferimento a quella di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021.Per il riparto si tiene conto dell’importo pro capite della quota annuale da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di riferimento, e del peso della quota annuale del disavanzo da ripianare nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale sulle entrate correnti. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Il contributo è altresì riconosciuto nel limite massimo pro capite di 500 euro e comunque per un importo non superiore alla quota annuale del disavanzo da ripianare nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al netto dei contributi, assegnati per gli anni 2021 e 2022, di cui all’articolo 53 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e di cui ai commi da 775 a 777 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2021 e a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ......

Relazione illustrativa

L’articolo in esame persegue ulteriormente l’obiettivo di sostenere il risanamento dei comuni in deficit strutturale, avviato a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020, con l’articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e con il comma 775 dell’articolo 1 della legge 178 del 2020, attraverso la previsione di un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2021 e di XXX milioni di euro per l’anno 2022.

Relazione tecnica

La norma determina un onere di XXX milioni di euro per l’anno 2021 e di XXX milioni di euro per l’anno 2022, pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna in predissesto per sostenerne il risanamento. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi del comma 2.