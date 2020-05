DL LIQUIDITA, ECCO TUTTI GLI EMENDAMENTI PRESENTATI E QUELLI RITENUTI INAMMISSIBILI

Fondo centrale di garanzia, sostituzione del termine 'ricavi' con il termine 'fatturato', Fondo Pmi per le imprese agricole, sostituzione della presentazione dell'ultimo bilancio con un'autocertificazione. Sono solo alcuni dei temi degli emendamenti al Dl Liquidità al vaglio della commissione Bilancio della Camera.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF tutti gli emendamenti presentati:

La Commissione prosegue l’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Sono state presentate 2800 proposte emendative, con riferimento all’ammissibilità delle proposte emendative presentate, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge . A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento “ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo” (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997).

Il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento, l’inammissibilità è limitata all’estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all’oggetto del provvedimento.

La necessità di rispettare rigorosamente i criteri illustrati si impone anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI

Giacomoni 01.03, che introduce una disciplina organica della flat tax;

Zucconi 1.111, Angiola 1.114, Baratto 1.119, Lucchini 1.176, Baldini 1.260 in quando definiscono una specifica disciplina di sostegno del settore turistico-termale, anche con rivalutazione del valore dei beni d’impresa e delle partecipazioni;

Cattaneo 1.247, che esenta da imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti.

De Toma 1.05 che detta una disciplina specifica della rivalutazione dei beni d’impresa a fini fiscali.

Silvestri 1.06 che interviene in materia di rivalutazione dei beni strumentali per la ricapitalizzazione delle società cooperative.

Currò 1.08, che aumenta lo stanziamento del Bando MISE “Smart & Start” prevedendo un contributo a fondo perduto.

Marino 1.012 proroga fino al 2022 le misure di cui ai commi 219-223 della legge n. 160/2019 (Bonus facciate).

Lucaselli 1.014, secondo il quale le Regioni, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, possono sospendere il piano di rientro dal disavanzo di cui all’articolo 1, commi 779-782 della legge n. 205/2017

Grimaldi 1.017 che interviene in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), stabilendo – in particolare – che Cassa depositi e presiti può anticipare al 2020 la dotazione finanziaria del 2021.

Grimaldi 1.319, limitatamente alla parte consequenziale, ove detta una disciplina relativa agli organi di controllo (Guardia di Finanza, DNA, Prefettura) in merito alle autocertificazioni rilasciate dagli imprenditori sull’assenza di condanne o indagini a carico.

Delmastro 2.08, che introduce un credito d’imposta per la rilocalizzazione dall’estero o la realizzazione ex novo di unità produttive in settori strategici nazionali (elencati al comma 4), nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali e immateriali dal 2020 al 2025;

Bruno Bossio 2.011, che integra l’articolo 55 del D.L. n. 18/2020 per prevedere, fra l’altro, che, in caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone, rilevino le perdite attribuite ai soci partecipanti nella misura del 20 per cento del valore nominale dei crediti comunque ceduti;

Caparvi 2.014, che introduce misure di sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale e disposizioni relative alla validità dell’anno formativo con riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative;

Guidesi 2.015, che interviene sull’articolo 72 del D.L. n. 18 del 2020, per incentivare l’internazionalizzazione del sistema Paese;

Billi 3.1, il quale interviene sull’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 in materia di sostegno alle importazioni e internazionalizzazione del sistema economico;

Andreuzza 3.8, il quale interviene sull’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 in materia di sostegno alle importazioni e internazionalizzazione del sistema economico. Più nel dettaglio, si affianca la possibilità di avvalersi dell’ENIT, oltre che di ICE-Agenzia, per la realizzazione di una campagna di comunicazione;

Fitzgerald Nissoli 3.07, che incrementa il contingente massimo a contratto della rete estera MAECI previsto dall’articolo 152 del DPR n. 18/1967 da 2.920 a 3.020 unità;

Lollobrigida 3.08, che introduce numerose modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie prevista dal D.Lgs. n. 153/1999, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461”;

Rizzetto 3.010 e Rizzetto 3.012, che prevedono la sospensione del contributo straordinario delle Regioni a statuto speciale per il biennio 2020-2021, con utilizzo del risparmio di spesa per l’erogazione dei servizi essenziali e per garantire sostegno alle imprese in termini di accesso al credito;

Rizzetto 3.011, che prevede la sospensione del contributo straordinario della Regione Friuli Venezia Giulia per il biennio 2020-2021, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi essenziali e il sostegno alle imprese in termini di accesso al credito;

Rotta 3.015, Rotta 3.016 e Rotta 3.017, che intervengono sulla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori;

Zanichelli 4.16, il quale semplifica le modalità di identificazione di clienti nei contratti di telefonia mobile dell’utente;

Silli 4.01, che reca una delega al Governo per la complessiva semplificazione di procedure amministrative in numerose materie, tra cui fisco, edilizia, lavoro e previdenza;

Lucaselli 5.04, che proroga l’entrata in vigore delle c.d. “plastic tax” e “sugar tax”;

Bergamini 5.05 e 5.06, in tema di indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi e sulla proroga della durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo e della navigazione interna;

Pellicani 5.07, che dispone l’affidamento diretto per motivi di interesse generale dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a coloro che già li detengono in concessione o locazione;

Cavandoli 7.10, che dispone il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio consolidato per le regioni, le province autonome e gli enti locali (termine prorogato al 30 giugno 2020 dall’art. 107 del dl 18/2020);

Tucci 7.03, in materia di riconoscimento di un’indennità straordinaria ai comuni capoluogo di provincia in dissesto per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Bubisutti 7.05, volto a favorire l’utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per una maggiore tempestività di intervento nelle situazioni di difficoltà generate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Acquaroli 8.02, che prevede una detrazione dall’Irpef per servizi erogati da imprese turistico-ricettive (c.d. bonus vacanza);

Lucaselli 8.04, che prevede l’esenzione dall’IMU per l’anno 2020 a favore dei proprietari che abbiano subito una riduzione dei ricavi derivanti da canoni di locazione superiore al 30% rispetto al periodo d’imposta precedente;

Del Mastro Delle Vedove 8.07, volto a prorogare la validità delle polizze RC auto di un ulteriore mese rispetto alla scadenza originariamente prevista.

Fiorini 12.09, che estende il superammortamento agli interventi per mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale;

Fiorini 12.011, che estende il bonus edilizia agli immobili a destinazione produttiva e commerciale;

De Lorenzis 12.014, che istituisce un fondo destinato a interventi infrastrutturali dei comuni nel settore ciclopedonale;

Osnato 13.54 e analogo emendamento 13.60 (quest’ultimo, limitatamente alla lett. b)) i quali intervengono sulla disciplina del TUB (art. 112 D.Lgs. n. 385/1993) modificando le condizioni in base alle quali possono continuare a svolgere la propria attività finanziaria, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma solo nei confronti dei propri soci.

Luca Pastorino 13.235 e gli analoghi Ferro 13.253, Giacomoni 13.260, Ubaldo Pagano 13.263 e Ubaldo Pagano 13.265 limitatamente alla parte in cui – attraverso una modifica alla disciplina dell’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972 – dispongono che l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno, anche quando non sussiste obbligo di invio o di redazione e che, se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato

Giacomoni 13.268, limitatamente alle modifiche alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali (cd. Digital tax) di cui alla legge di stabilità 2019(L. n. 145/2018).

Giacomoni 13.031 che apporta modifiche alla disciplina della Digital tax disponendo che le risorse rivenienti da tali modifiche affluiscano ad un fondo per sostenere la liquidità delle imprese che accedono alle garanzie previste dal provvedimento in esame.

Grimaldi 13.311, che prevede:

- che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia rilasciato anche per un periodo contributivo limitato per il periodo dell’emergenza (let. p-ter)

- che gli istituti bancari e Poste italiane provvedono a rendere disponibili ai propri correntisti che ne facciano richiesta moduli di assegni bancari e postali liberi e che fino al 31 dicembre 2020 ciascuna girata deve recare il codice fiscale del girante (p-quater)

- un’estensione per il periodo 2020 e 2021 del regime forfetario agevolato per le fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni di cui alla Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, co. 54 e ss) (p-quinquies)

- la riconduzione a due uniche scadenze di tutti gli oneri fiscali, tributari contabili e amministrativi per tutte le imprese per cui non si applica il predetto regime forfetario esteso (p-sexies)

- la sospensione dell’applicazione della ritenuta d’acconto sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui all’articolo 25 del D.l. n. 78/2010 (p-septies)

- estende le disposizioni in materia di sostegno al lavoro di cui all’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 anche a coloro che svolgevano tirocini formativi (p-octies)

- dispone l’impignorabilità e l’inaggredibilità, per tutto il periodo di emergenza, dei finanziamenti bancari concessi alle imprese (p-novies).

Acquaroli 13.335 che interviene sulla disciplina delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei comuni fino a 20.000 abitanti, di cui all’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, estendendone l’ambito di applicazione ai comuni fino a 50.000 abitanti.

Lotti 13.371 che escludono dal reddito imponibile il regime di aiuto previsto dall’intero articolo 13.

Nevi 13.384 e l’analogo Nevi 13.388 che interviene sul fermo biologico della pesca.

Giacomoni 13.06 che prevede l’istituzione di Piani di risparmio complementari “PIR-anticovid” o “Piani di investimento per la ripresa”, attraverso la costituzione di fondi chiusi o aperti.

Zennaro 13.07 che apporta modifiche al TUB (D.Lgs. n. 385/1993) introducendo la disciplina della trasformazione dei Gruppi bancari cooperativi in sistemi di tutela istituzionale.

Rachele Silvestri 13.010 che prevede l’istituzione, con decreto del MISE, presso Unioncamere di un Fondo di solidarietà per l’erogazione di contributi in conto capitale a favore degli esercenti attività di impresa, arti e professioni.

Lupi 13.011 che prevede l’istituzione presso il MAECI di un Fondo per la compensazione delle penali connesse ai ritardati o omessi pagamenti nei confronti di committenti esteri.

Acquaroli 13.016 che reca disposizioni di sostegno al reddito per i lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Acquaroli 13.018 che riconosce per l’anno 2020, a favore di coloro che renderanno prestazioni di lavoro agricolo, un voucher per la prenotazione di un viaggio turistico bel limite di 500 euro.

Giacomoni 13.021che prevede l’estensione del credito d’imposta per i costi di consulenza circa l’ammissione in quotazione in mercati regolamentati delle imprese italiane

Giacomoni 13.022 che prevedono un credito di imposta per i costi di consulenza circa l’ammissione in quotazione delle società risultanti da fusione (SPAC- Special purpose acquisition company)

Squeri 13.026 che prevede la concessione – tramite INVITALIA -di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese che recano una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive.

Porchietto 13.029 che dispone una proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune e sollevamento persone (sostituzione art. 62-bis D.L. n. 18/2020).

Prestigiacomo 13.035 che dispone l’abrogazione della cd. “Sugar tax2 (articolo 1, commi 661-676, della legge di bilancio 2020).

Prestigiacomo 13.036 che dispone l’abrogazione della cd. “plastic tax” (articolo 1, commi 634-652 della legge di bilancio 2020).

Martino 13.041 il quale prevede l’istituzione di un Fondo per indennizzo del trasporto pubblico scolastico

Giacometto 13.042 il quale prevede l’istituzione di un Fondo di sostegno alle spese di consulenza per la pianificazione del passaggio generazionale delle imprese – Fondo scoring.

Spena 13.046 che interviene con misure di sostegno al settore vitivinicolo, ed in particolare sulla resa massima di uva ad ettaro.

Spena 13.047 che interviene sullo smaltimento delle eccedenze dei prodotti vitivinicoli, attraverso la costituzione di apposito Fondo per favorirne la commercializzazione.

D’Attis 13.051 che autorizza l’acquisizione da parte del MEF del capitale di maggioranza della Banca popolare di Bari

Bellucci 13.064, che interviene sulla disciplina fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa (novella art. 55 D.L. n. 18/2020)

Bellucci 13.065 che reca disposizioni in materia di erogazione del cinque per mille

Bellucci 13.067 che intervengono sul Testo unico degli enti locali (norme sull’esecuzione nei confronti degli enti locali) recando misure per le imprese danneggiate dall’emergenza creditrici di comuni in stato di dissesto.

D’attis 13.068 interviene sulla disciplina del codice civile delle società relativa all’aumento del capitale diretto.

Bellucci 13.070 incrementa la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli per far sostenere i soggetti impossibilitati al pagamento dei canoni di locazione.

Varchi 13.072 che riconosce un buono per l’acquisto di libri, a sostegno della filiera del libro.

Varchi 13.073 che incrementa la dotazione per Fondo per la promozione della lettura.

Rampelli 13.074 che istituisce un Fondo per la parità scolastica destinato alle scuole paritarie

Ferro 13.087 che interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali

Rampelli 13.089 che modifica l’art. 88-bis del D.L. n. 18/2020 al fine di estenderne le previsioni al rimborso di abbonamenti o corsi sportivi.

Grimaldi 13.093 che prevede l’incremento del Fondo per la competitività delle imprese agricole

Gagnarli 13.095 che interviene sui mutui agevolati a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura

Lucchini 13.096 che interviene sulla disciplina dello stato di avanzamento dei lavori nelle costruzioni

Capitanio 13.099 che interviene sulla disciplina della carta elettronica cultura di cui all’art. 1, co. 604 della legge n. 145/2018

Capitanio 13.0100 che istituisce per l’anno 2021 la carta dello studente.

Cavandoli 13.0101 che assegna ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di festival e concerti

Latini 13.107 che prevedono la presentazione da parte del Ministro per l’innovazione di un Piano innovazione formazione digitale per gli ultrasessantacinquenni

Rizzetto 13.0113 il quale prevede l’istituzione di un Fondo per indennizzo del trasporto pubblico scolastico .

Gelmini 13.0121 che incrementa la dotazione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

Guidesi 13.0136 che interviene sulla disciplina dei mutui agevolati a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura (D.Lgs. n. 185/2000)

Viviani 13.0137 che interviene sulla disciplina fiscale premio ai lavoratori dipendenti dei comparti essenziali di cui all’articolo 66 del D.L. n. 18/2020.

Buratti 13.0143 il quale apporta modifiche vaie all’articolo 55 del D.L. n. 18/2020, in materia di Deferred Tax Assets, DTA

Piastra 13.0149 che reca disposizioni varie in materia di prestazioni lavoro accessorio in agricoltura

Minardo 13.0150 che interviene sulla disciplina processuale civile sull’esecuzione forzata

Gastaldi 13.0151 che interviene sul settore lattiero caseario, introducendo un obbligo di acquisto di latte italiano da parte dei trasformatori della materia prima

Gastaldi 13.0154 che riconosce un credito d’imposta per le spese delle imprese agricole in formazione nell’internazionalizzazione

Gelmini 13.0160 che estende il credito d’imposta in ricerca e sviluppo nel design e ideazione estetica previsto dalla legge di bilancio 2020.

Gelmini 13.0161 e Gelmini 13.0162 che istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali e un Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali

Gagnarli 13.0171 che apporta modifiche alla disciplina della promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (semilavorati e prodotti ricavabili dalla canapa).

Raduzzi 13.0173 che interviene sulla estensione per le Banche di credito cooperativo di aderire ad un sistema di tutela istituzionale.

Gagnarli 13.0174 che reca disposizioni varie nel settore agricolo e della pesca, intervenendo tra l’altro sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (art. 78, D.l. n. 18/2020) e sul vitivinicolo.

Gastaldi 13.0176 che istituisce presso il MAECI un Fondo per il sostegno all’acquisto di coupon fieristici a favore del Made in Italy agroalimentare.

Viviani 13.0177 che dispone in ordine all’erogazione di contributi a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura a valere sul FEAMP.

Gastaldi 13.0178 che prevede un rimborso delle spese sostenute dalle imprese agricole che partecipano ad eventi e fiere fuori dal territorio nazionale.

Lotti 14.12, che eleva gli importi e la percentuale delle spese agevolabili del cd. sport bonus;

Lotti 14.13 e Pastorino 14.031, che incrementano le risorse concesse a Sport e Salute Spa per la corresponsione di indennità a collaboratori sportivi (articolo 96 del decreto legge 18 del 2020);

Barelli 14.19, che incrementa le risorse concesse a Sport e Salute Spa per la ripresa degli allenamenti in vista di Tokio 2021;

Barelli 14.20, che estende il rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, di cui all’articolo 88 del decreto legge 18/2020, anche agli eventi sportivi;

Barelli 14.01, che ripristina la possibilità per i committenti di decurtare il corrispettivo ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico di cui all’articolo 92 del decreto legge n. 18/2020;

Pedrazzini 14.03, che istituisce un fondo rotativo per il finanziamento di aziende vitivinicole e olivicole;

Marin 14.011, che incrementa l’indennità per i collaboratori sportivi prevista dall’articolo 96 del decreto legge 1872020;

Squeri 14.014, che introduce numerose disposizioni economiche e finanziarie nell’ambito dei contratti tra concessionari e distributori di prodotti carbolubrificanti e alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali;

Mollicone 14.018, che consente ai commercianti all’ingrosso di effettuare attività di vendita al dettaglio;

Lupi 14.021, che istituisce un fondo per l’innovazione nello sport presso Sport e salute Spa;

Baldini 14.022, che modifica la disciplina dell’amovibilità delle strutture poste su terreno demaniale;

Mollicone 14.028, che estende agli abbonamenti sportivi la possibilità di erogare voucher sostitutivi in luogo della prestazione;

Pastorino 14.030, Bellucci 14.038, Del Barba 14.80, Buratti 14.085, Guidesi 14.099, che rifinanziano il fondo per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni per garantire liquidità alle imprese ad alta densità lavorativa;

Galizia 14.04 e Gadda 14.082, che sopprimono le norme in materia di riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca contenute nell’articolo 78 del decreto legge 18/2020;

Trancassini 14.045, che semplifica e accelera le procedure di ricostruzione di edifici scolastici colpiti dal sisma del Centro Italia 2016;

Trancassini 14.046, che incrementa le risorse e il numero relativi ai contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 disposti a seguito del sisma del centro Italia 2016;

Trancassini 14.047, che costituisce una Zona economica speciale Sisma nei comuni del cratere del sisma Centro Italia 2016;

Trancassini 14.048, che modifica la disciplina della ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma Centro Italia 2016;

Trancassini 14.049, che disciplina l’attività e la responsabilità extrapenale del Commissario straordinario nelle zone colpite dal sisma Centro Italia 2016;

Osnato 14.053, che modifica la disciplina sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni di impresa;

Osnato 14.055, che estende agli Oicr gli incentivi per la valorizzazione e rigenerazione urbana (articolo 7, decreto legge 34/2029);

Osnato 14.057, che estende il novero dei soggetti destinatari degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione;

Osnato 14.059, che istituisce un credito d’imposta per gli investimenti effettuati in campagne di comunicazione;

Losacco 14.064, Lacarra 14.074, Ubaldo Pagano 14.088, 14.090, 14.094 e 14.0105, che modificano le disposizioni vigenti in tema di distanze tra i fabbricati disposti dalla normativa in materia edilizia;

Losacco 14.065, Tateo 14.084 e Ubaldo Pagano 14.089, che comprendono tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli di “ristrutturazione ricostruttiva funzionale” in ragione dell’emergenza sanitaria;

Buratti 14.066, che istituisce un fondo per sostenere le imprese in bonis prima dell’emergenza sanitaria;

Trancassini 14.067, che istituisce un fondo per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma Centro Italia 2016;

Trancassini 14.068, che modifica la disciplina della ricostruzione pubblica nelle zone colpite dal sisma Centro Italia 2016;

Ciaburro 14.069, che prevede il rimborso delle rette scolastiche già versate;

Topo 14.083, che consente agli enti territoriali con piani di riequilibrio pluriennali di rimodulare gli impegni finanziari a seguito dell’emergenza sanitaria;

Ubaldo Pagano 14.096, che equipara le norme in materia di stabilizzazione del personale sanitario a quelle valevoli per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione;

Ubaldo Pagano 14.097, che modifica la disciplina della destinazione alle pubbliche amministrazioni degli immobili già adibiti a edilizia giudiziaria;

Lacarra 14.101, che destina parte dei proventi del canone Rai al fondo per il pluralismo e l’innovazione e riconosce un contributo in favore di alcune emittenti televisive commerciali;

Mancini 14.0102, 14.0103 e 14.0106, che modificano in più punti la disciplina dei piani individuali di risparmio – PIR;

Braga 14.0104, che modifica l’articolo 91 del decreto legge 18 del 2020 in materia di emissione di stato di avanzamento lavori da parte delle stazioni appaltanti;

Garavaglia 14.0112, che consente agli studenti universitari e post universitari di viaggiare gratuitamente sulla rete ferroviaria italiana per finalità culturali;

Belotti 14.0113, che reca un complesso di modifiche al decreto legge n. 16 del 2020 in materia di giochi olimpici invernali;

Golinelli 14.0114, che istituisce un fondo per favorire la competitività del settore agroalimentare italiano;

Patassini 14.0119, che sospende la cd. sugar tax;

Lotti 14.0121, che istituisce un fondo per sostenere le spese delle famiglie per l’iscrizione a corsi sportivi dei minori di 12 anni;

Cenni 14.0123, che introduce una detrazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari made in Italy;

Gava 14.0124, che dispone una disciplina organica in materia di attività di gestione dei rifiuti.

Mollicone 15.01, che ridisciplina la facoltà di Cassa depositi e prestiti di acquisire partecipazioni in imprese di rilevante interesse nazionale, estendendola alle PMI innovative; a tal fine istituisce un fondo rotativo presso il Mise;

Marino 15.02, che esenta da addizionale comunale sul trasporto aereo i voli assoggettati a oneri di servizio pubblico;

Garavaglia 16.01 e 16.02, che rispettivamente sopprimono e sospendono l'articolo 82 del decreto legge 18 del 2020 il quale impone alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di adottare misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi;

Ferrari 16.03, che autorizza l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di volontari per garantire la continuità delle strutture strategiche per l’interesse nazionale;

Mura 17.1 e Giacomoni 17.2, che consentono all’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di svolgere l’esame per l’accesso alla professione con tecniche a distanza;

Gagliardi 17.01, che sospende l’operatività del Codice dei contratti pubblici per alcune procedure di scelta del contraente;

Porchietto 17.02, che consente alle regioni di assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale;

Fiorini 17.03, Zucconi 17.04 e Nardi 17.05, che istituiscono la figura professionale dl consigliere per la tutela dei marchi del made in Italy e della proprietà intellettuale presso il Ministero degli affari esteri;

Lupi 018.02 volto a ridurre del 50% le aliquote delle imposte sui redditi e delle imposte comunali;

Mura 18.21, Covolo 18.30, Lollobrigida 18.32, Lucaselli 18.100, Cattaneo 18.142, Rachele Silvestri 18.149 che sospendono temporaneamente l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, ai fini del pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente al versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Guidesi 18.40 volto a modificare la disciplina relativa agli aiuti de minimis per gli enti del Terzo settore.

Topo 18.59, Centemero 18.0209 relativo alla proroga per un periodo non superiore a 12 mesi dei contratti degli enti locali con i concessionari della riscossione.

Ungaro 18.62, Bitonci 18.68 e 18.69, Foti 18.79, Lollobrigida 18.80, Fiorini 18.129 e 18.130 volti a prevedere che i redditi derivanti di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare la base imponibile purché la mancata percezione sia comprovata dalla costituzione in mora.

Bitonci 18.66, Lollobrigida 18.82, volti a rendere permanente la cedolare secca per gli immobili ad uso commerciale.

Bitonci 18.67, Foti 18.81, Fiorini 18.131 volti a prevedere che i redditi derivanti di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare la base imponibile purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Lucaselli 18.91 volto a sospendere fino al 31 maggio 2020 gli obblighi di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Cattaneo 18.95 che prevede che la proroga delle scadenze relative ai servizi di gestione rifiuti non incide sull’ordinario pagamento dei canoni all’impresa che svolge il relativo servizio.

Grimaldi 18.96 volto a prevedere ai fini IVA che le disposizioni relative alle modalità di versamento per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (split payment) si applicano fino al 30 giugno 2020.

Buompane 18.97 volto a sospendere fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali.

Pellicani 18.103 che esclude dalla applicazione della direttiva Bolkstein le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa e ricettiva.

Polidori 18.105, Ferri 18.038, Lollobrigida 18.0190 che riduce del 50% per l’anno 2020 le imposte sui redditi e l’irap dovute da soggetti esercenti imprese arti e professioni.

Polidori 18.106 che esonera gli esercenti imprese arti e professioni dal versamento in acconto per l’anno 2020 per le imposte sui redditi e dell’Irap.

Spena 18.111 volto a prevedere che i comuni riducano in misura non inferiore all’80% il canone di locazione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Nevi 18.112, Pedrazzini 18.055, Caretta 18.0201 che prevede che ai datori di lavoro agricolo per l’anno 2020 spettano le agevolazioni contributive nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati.

Nevi 18.113 che aumenta l’accisa sui tabacchi lavorati.

Belotti 18.117 e 18.127 che estendono l’ambito di applicazione del credito d’imposta cosiddetto Art-bonus.

Belotti 18.120 che esclude dalla tassazione per l’anno 2020 i compensi fino a 15.000€ derivanti da diritti d’autore.

Belotti 18.124 che istituisce un Fondo per definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le pmi di produzione audiovisiva.

Belotti 18.125 volto a introdurre una detrazione delle spese sostenute durante la stagione estiva 2020 per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale.

Mazzetti 18.132 che modifica la disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.

Mazzetti 18.133 che introduce una defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nella gestione dei rifiuti.

Maraia 18.136 volto a prevedere l’esenzione dall’imposta sui redditi, dall’Irap e dall’IMU per i comuni dell’Italia centrale e meridionale sottoposti a misure restrittive per l’emergenza sanitaria.

Lucaselli 18.150 che sospende fino al 31 maggio 2020 i termini relativi ai versamenti dei premi della polizza assicurativa obbligatoria relativa ai liberi professionisti.

Nitti 18.04 e 18.060 che prevedono la possibilità per l’anno 2020 per i contribuenti di destinare il 2 per mille a favore di un’associazione culturale.

Buratti 18.09 limitatamente al capoverso comma 2, Zardini 18.0260, limitatamente al capoverso comma 2, relativo al differimento della disciplina in materia di rivalutazione di beni di impresa.

Lupi 18.012 volto ad escludere alcune tipologie di operazioni dalla disciplina dello split payment.

Lupi 18.013 volto ad ampliare la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

De Toma 18.017, Acquaroli 18.054, Squeri 18.096, Capitanio 18.0119, Zucconi 18.0138, Andreuzza 18.0160 che recano modifiche alla disciplina IVA sulle operazioni Tax free shopping.

Maraia 18.021 volto ad estendere le misure di sospensione e proroga dei termini previste dal dl n. 9 del 20202 ai comuni dell’Italia centrale e meridionale sottoposti a misure restrittive per l’emergenza sanitaria.

Galli 18.028 che reca modifiche a regime sulla disciplina relativa ai termini di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Gusmeroli 18.031, Sut 18.076, Squeri 18.0100, Zucconi 18.0142 che anticipano l’integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.

Covolo 18.032, Squeri 18.0102, Rampelli 18.0110, Lollobrida 18.0144 che differiscono al 2021 il venire meno dall’esenzione del regime iva per i servizi resi dalle scuole guida.

Mor 18.034 che prevede l’esenzione per i mesi di marzo e aprile 2020 dall’applicazione dell’Imu e della Tari.

Boschi 18.035 che abolisce la disciplina dell’IRAP.

Ferri 18.037 che reca disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici.

Squeri 18.041, Lollobrigida 18.0130 che prevedono una detrazione d’imposta ai fini irpef per i periodi d’imposta 2020-2021 per le spese sostenute durante i periodi di vacanza trascorsi in Italia.

Giacometto 18.042 che introduce un’aliquota contributiva agevolata per l’anno 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Colucci 18.045 che prevede una riduzione straordinaria del 40% dell’aliquota contributiva in favore delle imprese che salvaguardano i livelli occupazionali nell’anno 2020.

De Toma 18.047 che prevede applicazione aliquota IVA al 10% per gli ingressi in discoteca e sale da ballo.

De Toma 18.048 volto ad abrogare l’imposta sugli intrattenimenti.

Zennaro 18.050 che modifica la disciplina relativa agli incentivi all'investimento in start-up innovative.

Zennaro 18.051 e Lucchini 18.079, Gava 18.0233 che differisce l’applicazione dell’imposta cosiddetta plastic-tax.

Buratti 18.062 che prevede la sospensione dell’applicazione del meccanismo dello split payment.

Nevi 18.068, Zucconi 18.014, Dal Moro 18. 0271 volti a prevedere una riduzione del carico fiscale sulle bevande alcooliche mediante la non applicazione ai prodotti sottoposti ad accisa dei contrassegni fiscali.

Verini 18.070 e 18.0273 che prevedono che gli stanziamenti in favore dei comuni sono ripartiti tenendo in considerazione anche l’estensione territoriale.

Sut 18.075, Squeri 18.0101, Zucconi 18.0143 volti ad ampliare la possibilità di richiedere rimborsi dell’IVA relativi a periodi inferiori all’anno.

Zardini 18.078 che reca disposizioni volte a favorire la patrimonializzazione delle imprese nonché un credito d’imposta corrispondente alla parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato.

Currò 18.085 che incrementa gli sgravi fiscali a favore delle start-up innovative.

Currò 18.086 che reca misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Gagnarli 18.090 che prevede che le norme fiscali applicabili agli agenti di commercio siano applicabili anche ad ulteriori categorie di professionisti.

Squeri 18.097, Lollobrigida 18.0139 che recano modifiche alla disciplina sulle agevolazioni per la promozione dell’economia locale.

Bartolozzi 18.013 che reca disposizioni in materia di sospensione della quota capitale dei mutui degli enti locali.

Mazzetti 18.016 che prevede una tassazione agevolata per l’anno 2020 dei rendimenti dei Fondi degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Muroni 18.0108 che modifica le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille relativi agli anni 2018-2019.

Squeri 18.0113, Lollobrigida 18.0128 che modifica alcune disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.

Caretta 18.0120 che sospende gli oneri generali di sistema.

Cattaneo 18.0122, Mor 18.0207 in materia di esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali

Montaruli 18.0146 che prevede la non applicazione di interessi per le anticipazioni di tesoreria agli enti locali per misure di sostegno alle imprese.

Murelli 18.0150, Frassini 18.0151, Fontana L. 18.0152, Frassini 18.0153 che istituiscono delle ZES nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.

Cattoi V. 18.0177 che istituisce in via sperimentale la mini-Ires.

Di Maio M. 18.0202, 18.0203 e 18.0204 recante modifiche alle norme di determinazione del canone annuo per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime.

Colmellere 18.0212 recante disposizioni in materia di agevolazioni in materia di scuole paritarie.

Viviani 18.0218 e Incerti 18.0251, Cenni 18.0255, Viviani 18.0263 che introducono una indennità temporanea per i lavoratori del settore della pesca.

Gelmini 18.0219, che prevede la sussistenza della causa della forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini e condizioni previsti da norme a carattere agevolativo.

Guidesi 18.0230 che interviene sulla disciplina delle ritenute in materia di appalti.

Librandi 18.0234 che innalza il limite annuo per l’utilizzo dei crediti d’imposta.

Lorenzoni E. 18.0241 volto a riconoscere un credito d’imposta sui versamenti fiscali e contributivi effettuati nell’anno 2020 per i contribuenti che rinunciano ad avvalersi delle sospensioni dei versamenti.

Pezzopane 18.0258 volto a prevedere una specifica disciplina ai fini ISEE per l’anno 2020.

Pezzopane 18.0259 in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali.

Bellucci 19.17, che modifica la disciplina delle cd. plastic e sugar tax;

Zennaro 19.01 e Osnato 19.011, che consentono all’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di svolgere l’esame per l’accesso alla professione con tecniche a distanza;

Silvestri 19.02, che introduce agevolazioni Irpef per i titolari di partita Iva;

Cattoi 19.08, che proroga ai mesi di aprile e maggio 2020 il bonus cd. 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 63 del decreto legge 18/2020;

Ferro 20.05 e 20.06, che prevedono la riduzione dell’aliquota Iva rispettivamente su prodotti e dispositivi medici connessi con l’emergenza sanitaria e per prodotti di prima necessità per l’infanzia;

Rampelli 20.08, che eleva a 15.000 euro la franchigia Irpef dei compensi erogati ai collaboratori sportivi;

Silvestri 21.9 che consente a imprese e lavoratori autonomi che non usufruiscono, pur avendone i requisiti, di ammortizzatori sociali e forme di sostegno al reddito;

De Toma 21.01, che scorpora l’Iva sulla somministrazione di alimenti e bevande da quella dovuta sulle attività di intrattenimento e spettacolo nelle sale da ballo e discoteche;

Giacometto 21.06, che istituisce un fondo per agevolare il pagamento della tassa di circolazione automobilistica;

Durigon 21.012, che incrementa la percentuale di indennizzo dei risparmiatori a carico del Fondo indennizzo Risparmiatori FIR;

Viviani 21.013, che qualifica come agricole le prestazioni lavorative nell’ambito dell’attività agrituristica;

Viviani 21.014, che esclude dallo split payment le cessioni di prodotti della filiera ittica alle pubbliche amministrazioni o alle società da esse controllate;

Lupi 22.01, che rimodula le rate delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per i bonus edilizia;

Zennaro 22.02, che disciplina gli effetti della certificazione Inail di infezione da coronavirus;

Marattin 23.2, che abroga la disciplina introdotta dal decreto legge 124 del 2019 in materia di contrasto alle indebite compensazioni;

Delmastro Delle Vedove 23.06, che consente la rivalutazione di quote societarie anche oltre le misure di legge;

Acquaroli 24.02, che consente alle regioni di erogare contributi finanziari per il pagamento delle locazioni di immobili da parte di studenti fuori sede;

Acquaroli 24.03, che consente alle regioni di disciplinare il rimborso per gli abbonamenti di trasporto urbano e ferroviario agli studenti delle scuole superiori e delle università;

Pedrazzini 24.04, che introduce agevolazioni fiscali e finanziarie per le scuole paritarie;

Novelli 24.05, che istituisce un fondo per la riduzione del costo del carburante nelle zone di confine;

Lucchini 24.07, che modifica la definizione degli alloggi sociali equiparati all’abitazione principale ai fini dell’esenzione da Imu;

Luca de Carlo 24.010, Gadda 24.022, Gelmini 24.023, che modificano le agevolazioni fiscali per la manutenzione del verde;

Lollobrigida 24.012 e Angiola 24.017, che modificano la disciplina del cd. Tax free shopping;

Potenti 24.015 e 24.016, che esentano da Imu le dimore storiche sottoposte a vincolo;

Ungaro 24.018, che esenta da Imu e Tari gli immobili dei soggetti residenti all’estero e iscritti all’Aire;

Raffaelli 24.028, che prevede l’esenzione dei redditi non percepiti derivanti dai contratti di locazione;

Novelli 26.02, che prevede l’erogazione, da parte delle società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la RC derivante dalla circolazione di veicoli a motore, in essere al 10 aprile 2020, un voucher su richiesta dell’assicurato pari ad una mensilità del premio pagato, da utilizzare per il rinnovo della polizza;

Gusmeroli 26.05, che abroga l’articolo 3 del D.L. 124/2019 (cd. “collegato fiscale”), che reca norme di contrasto alle indebite compensazioni;

Liuni 26.07, mirato a ridurre il carico fiscale sulle bevande alcoliche;

Nardi 26.010, in materia di diffusione in ambito rurale dello spettro elettromagnetico, che interviene sui contributi per l’utilizzo delle frequenze radioelettriche;

Benamati 26.011, che puntano ad accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica semplificando la realizzazione di centraline di ricarica;

Benamati 26.012, che recano semplificazioni fiscali in materia di microcogenerazione;

Benamati 26.013, che recano semplificazioni nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche;

Benamati 26.014, in materia di efficienza energetica, che modifica la disciplina sui certificati bianchi;

Benamati 26.015, in materia di credito d’imposta per il teleriscaldamento;

Benamati 26.016, che contiene disposizioni per gli impianti di produzione di energia elettrica parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato;

Benamati 26.017, che reca riguarda gli incentivi per le fonti di energia rinnovabile diverse dal fotovoltaico;

Benamati 26.018, che reca semplificazioni autorizzative per consentire il rinnovamento degli impianti eolici;

Benamati 26.019, in materia di procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici;

Benamati 26.020, che integra la normativa dell’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di garantire una maggiore concorrenza e partecipazione alle procedure di allocazione degli incentivi, in particolare per quanto concerne gli impianti fotovoltaici realizzati su aree degradate, sebbene classificate ancora agricole dai vigenti strumenti urbanistici;

Benamati 26.021, che reca disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli all’ammodernamento di impianti fotovoltaici esistenti;

Benamati 26.022, che reca semplificazioni delle autorizzazioni per gli interventi di riqualificazione e rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti;

Guidesi 26.035, che esenta dall’imposta di bollo i conti correnti bancari, postali e i libretti di risparmio;

Rampelli 27.03, il quale prevede incentivi per le erogazioni liberali in denaro in favore delle associazioni sportive dilettantistiche per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Garavaglia 27.04, che modifica la disciplina prevista per le donazioni di persone fisiche o giuridiche private e per le erogazioni liberali finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica.

Gusmeroli 27.06 e Gelmini 27.09, che modificano la disciplina relativa alle erogazioni liberali relativa agli enti pubblici introducendo un regime derogatorio e di agevolazione ai fini IVA.

Manca 27.010, che modificano, con effetti retroattivi, il regime della cessione dei beni in favore di enti pubblici e associazioni riconosciute per finalità di assistenza e beneficienza e per le ONLUS.

Centemero 27.011, che introduce nell’ordinamento fiscale ai fini IVA l’esenzione per i servizi di consulenza e ricerca finanziaria

Angiola 28.02, Pella 28.08, Pastorino 28.011, Topo 28.013, che sospendono per il 2020 l’applicazione di alcuni obblighi delle società a partecipazione pubblica in materia, tra l’altro, di governance, gestione e partecipazioni;

Plangger 28.04 e 28.05, che recano agevolazioni in materia di teleriscaldamento a biomassa nei comuni montani;

Nadia Aprile 28.06, che modifica il Codice appalti disponendo, a specifiche condizioni, che la stazione appaltante provveda alla liquidazione del 20 per cento del valore contrattuale;

Benigni 28.07, che incrementa l’aliquota dell’ACE – Aiuto alla crescita economica;

Martinciglio 29.7, che modifica la disciplina del riparto delle risorse tra commissioni tributarie per l’anno 2019;

Deiana 30.48, che introduce specifiche norme relative agli oneri di sicurezza a carico delle imprese esecutrici di opere e lavori pubblici nei cantieri temporanei o mobili.

De Carlo Luca 30.02 e Gelmini 30.0116, volti ad estendere l’esenzione IVA alle prestazioni rese nell’ambito della consulenza aziendale in agricoltura.

Magi 30.04 e 30.05, volti a riconoscere un contributo economico dal 2020 ad università ed enti di ricerca sanitaria per l’acquisto di apparecchiature per l’attività di ricerca medico-scientifica.

Silvestri Rachele 30.07, volto ad istituire un fondo statale per l’innovazione e lo smart working per micro imprese e lavoratori autonomi.

Mura 30.012, volto a prevedere un esonero, per un periodo pari ad almeno 12 mesi dalla ripresa delle attività, dall’applicazione delle norme che disciplinano la materia dei contratti a tempo determinato per agevolare il ricorso a tale tipologia contrattuale.

Plangger 30.013 che modifica la nuova disciplina relativa alle indennità dei collaboratori sportivi.

Labriola 30.028 in materia di procedure autorizzatorie relative ad interventi edilizi mediante sottoscrizione di convenzioni con gli enti territoriali.

Pastorino 30.031, Benamati 30.082, Del Barba 30.0102 e Guidesi 30.0142 in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole.

Bellucci 30.037 in materia di crediti d’imposta in favore degli enti del Terzo Settore.

Buratti 30.054 che estende agli enti non commerciali alcune detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Buratti 30.055 che prevede alcune misure fiscali di favore relative ad attività commerciali svolte da enti non commerciali in connessione con i loro scopi istituzionali.

Covolo 30.070 e Bitonci 30.080, che prevedono disposizioni fiscali di favore e crediti d’imposta per gli immobili commerciali dati in locazione.

Lotti 30.077 e 30.0158, in materia di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere per ridurre il rischio del contagio da Covid-19.

Rotta 30.087 in materia di rivalutazione dei beni di impresa, ai fini dell’incremento del patrimonio netto.

Del Barba 30.0103, Benamati 30.0110, Guidesi 30.0141 in materia di rivalutazione dei beni di impresa per imposte sostitutive in relazione a perdite pregresse.

Rotta 30.090 in materia di valorizzazione edilizia e rigenerazione urbana.

Rotta 30.091 in materia di sviluppo del mercato delle locazioni residenziali da parte di operatori professionali.

Rotta 30.092 che prevede semplificazioni delle procedure esecutive immobiliari.

Rotta 30.093 in materia di rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare.

Rotta 30.094 in materia di misure a sostegno del fundraising dei fondi immobiliari riservati.

Rotta 30.095 in materia di valorizzazione degli immobili e attrazione di investitori specializzati.

Rotta 30.096 in materia di promozione degli investimenti esteri nel patrimonio immobiliare italiano.

Rotta 30.097 in materia di aggiornamento del regime fiscale delle Società di investimento immobiliare e dei Fondi di investimento alternativi immobiliari.

Rotta 30.098 che prevede specifici interventi sulla disciplina delle Sicaf.

Rotta 30.099 in materia di facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati.

Rotta 30.0100 che prevede specifiche misure di sostegno dei gestori alternativi di fondi immobiliari riservati.

Mor 30.0101 che prevede misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano.

Incerti 30.0120 che prevede specifici interventi per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.

Centemero 30.0126 che modifica la disciplina del trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine.

Centemero 30.0127 in materia di compensazione di minusvalenze da riscatto di quote di fondi comuni di investimento.

Centemero 30.0128 in materia di proroga del periodo di recupero delle minusvalenze.

Covolo 30.0129 che modifica i criteri di sussistenza degli elementi di certezza e di precisione per l’integrale deducibilità fiscale delle perdite di beni non ancora ammortizzati e delle perdite su crediti.

Centemero 30.0130 in materia di estensione del credito d’imposta previsto per la ricerca industriale anche alla ricerca finanziaria.

Centemero 30.0139 in materia di credito d’imposta per tutte le imprese italiane in relazione ai costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione in mercati regolamentati.

Silvestri 31.01, che introduce un’accisa agevolata per i carburanti utilizzati nel servizio di noleggio con conducente;

Silvestri 31.02, che introduce un’accisa agevolata per i carburanti utilizzati dagli esercenti autotrasporto merci mediante veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate;

Silvestri 31.03, che prevede la trasformazione di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato per il personale assunto dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’emergenza sisma Centro Italia 2016;

Maurizio Cattoi 31.04, che prevede assunzioni nella Polizia di Stato di personale già vincitori di concorsi per i ruoli del Corpo forestale;

Buompane 31.06, che consente l’assunzione di personale della Guardia di finanza mediante scorrimento di precedenti graduatorie;

Cirielli 31.07 e Pagani 31.07, che prevede misure di potenziamento del personale del Ministero della salute;

Baldini 32.08 che prevede misure per la promozione del termalismo nazionale.

Di Lauro 32.14 che, per la durata dell’emergenza sanitaria, prevede l’attivazione di componenti di psicologia per le attività di supporto individuale e organizzativo ad opera di tutte le associazioni di volontariato rientranti negli elenchi della Protezione Civile.

Bellucci 32.17, che modifica la disciplina dell’assistenza domiciliare durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali.

Ciaburro 32.012 e Cattoi 32.021 che intervengono sulle modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli enti locali.

Minardo 32.017 e Lorenzoni 32.019 che prevedono norme per l’agevolazione del pagamento dei mutui degli enti locali.

Cattoi 32.022 che prevede l’istituzione di un Fondo per far fronte alle spese dei Comuni danneggiati dall’emergenza COVID-19.

Cassese 33.04 che reca modifiche alla disciplina (art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) relativa alle procedure per le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani Stralcio;

Tucci 33.06 che proroga il termine per la redazione del bilancio delle province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio;

Cattoi 33.08 che consente alle Regioni e alle Province autonome per l'anno 2020 di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo dei risultati di amministrazione, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Inoltre dispone che, in considerazione dell'emergenza per l'anno 2020, le variazioni al bilancio di previsione degli enti possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare;

Garavaglia 33.09 che dispone l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze per esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali;

Lucaselli 34.12 e 34.13, secondo cui le disposizioni attuative per la gestione del Fondo di ultima istanza saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata una quota parte del medesimo Fondo;

Varchi 34.15, che detta disposizioni in merito all’equilibrio finanziario degli enti previdenziali di diritto privato;

Versace 34.01, che ridetermina l’importo minimo dell’assegno mensile e della pensione di inabilità per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020;

Rospi 34.02, che estende l’indennità già prevista (in conseguenza dell’emergenza epidemiologica) in favore dei titolari di partita iva e dei co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, anche alle suddette tipologie di lavoratori iscritti a ordini o casse professionali diverse dall’INPS;

Rospi 34.03, che incrementa l’indennità già prevista (in conseguenza dell’emergenza epidemiologica) in favore dei titolari di partita iva e dei co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;

Colucci 34.04, che dispone che qualora l’indennità prevista dall’art. 44 del DL 18/2020 non possa essere liquidata per insufficienza dei fondi, può essere compensata con quanto dovuto per i contributi previdenziali dai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato;

Murelli 34.05, che dispone che le indennità versate dagli enti previdenziali di diritto privato a seguito dell’emergenza epidemiologica non concorrono alla formazione del reddito;

Giacometto 34.06, che sospende per i trattamenti pensionistici per i titolari di partita iva l’applicazione delle trattenute previste dalla disciplina vigente in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo;

D’Ettore 34.07, che anticipa l’erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici;

Borghi Enrico 34.011, che modifica il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalla previdenza svizzera.

Barzotti 35.1 in quanto dispone che il recupero delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro possa essere effettuato anche in forza del principio del silenzio assenso

Caso, 35.01 in quanto proroga la durata dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Alemanno 35.03, in quanto dispone che possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Martino 35.04, in quanto dispone in materia di reverse charge in edilizia

Giacomoni 35.05, in quanto dispone la abrogazione delle diposizioni in materia di split payment

Porchietto 35.07, Fassina 35.057 in quanto dispongono in materia di contrasto alle indebite compensazioni sull’IVA

Cattaneo 35.08, Gebhard 35.032, Fassina 35.058 in quanto dispongono sulla riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni

Giacometto 35.013 relativo alla modifica del trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi

Cunial 35.025 e 35.026 che recano disposizioni in materia di enti locali

Sorte 35.029 in quanto relativo ai professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti i quali sono autorizzati dall’emendamento a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Gebhard, 35.30, Moretto 35.092 relativi al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi

Pentangelo 35.038, relative al Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1

Tartaglione 35.039 relativo ai crediti di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia

Tartaglione 35.040, relative alla istituzione di un bonus per le vacanze in Italia

Spena, 35.044 relativo alla riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci

Squeri 35.045, Zucconi 35.074 relativi al Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale

Martino, 35.047 relativo alla possibilità per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società a responsabilità limitata semplificata, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di derogare ai principi contabili nazionali relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali stabiliti dall’OIC

Zanichelli 35.051, relativo alle destinazione di gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica

Aprea 35.06, relativo a misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie

Colletti 35.063, Bitonci 35.080, Gelmini 35.091 relativi alla garanzia della liquidazione dei compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Martinciglio 35.064, Gadda Moretto 35.090 che prevedono una Disposizione di salvaguardia delle risorse stanziate in capitolo di bilancio

Silvestroni 35.073, relativo ad una nuova disciplina dell’ecobonus per veicoli a bassa emissione inquinante

Murelli 35.078, relative alla proroga di contratti a tempo determinate

Bucalo 35.081, relativo alla definizione agevolata delle liti fiscali

Trancassini 35.083 e 35.084 che estendono il Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila

Mor, 35.089 e Bitonci 35.0106. relativi al potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

Gelmini 35.095, che reca disposizioni in materia di ecobonus ed ecomalus

Gelmini 35.097, che per il sostegno alla mobilità delle imprese prevede di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei

Zardini 35.099, la proposta normativa in esame è volta a garantire un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nell'industria dei prodotti dell'Industria Culturale e Creativa

Cavandoli 35.0102 e 35.0103, che rispettivamente modificano e sopprimono la ritenuta che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Gelmini 36.1 inammissibile limitatamente al capoverso comma 1 quater volto ad aumentare l’esenzione dall’imposta di registro dovuta per il verbale di accordo nei procedimenti di mediazione.

Gusmeroli 36.4 inammissibile limitatamente alla lettera b), n 2, capoverso 1-ter, volto ad aumentare l’esenzione dall’imposta di registro dovuta per il verbale di accordo nei procedimenti di mediazione.

Potenti 36.25 che interviene in materia di locazioni degli immbili urbani, con riguardo al termine di preavviso di recesso, al termine per il pagamento dei canoni scaduti quando la parte conduttrice esercita attività di impresa; alle modalità di rilascio dell’immobile in presenza di garanzie prestato dallo Stato o da enti pubblici.

Fogliani 36.31 che sospende, nell’area demaniale del comprensorio “Falconera” nel comune di Caorle, il decorso dei termini per il compimento di atti nei procedimenti amministrativi e penali per violazioni di norme edilizie, paesaggistiche e relative a vincoli demaniali.

Costa 36.02 che interviene sulla legge di riforma organica della magistratura onoraria per elevare il limite di età per la cessazione dal servizio dei magistrati onorari.

Beradini 36.06 che modifica il codice penale con riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (il n.1 del comma 1 peraltro è irriferibile).

Berardini 36. 07 che modifica il codice penale con riguardo alla fattispecie delittuosa della malversazione a danno dello Stato.

Berardini 36. 08 che modifica il codice penale con riguardo alla fattispecie delittuosa della indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Berardini 36. 09 che modifica il codice di procedura penale per integrare il catologo dei delitti la cui competenza è attribuita all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Currò 36. 010 che introduce la possibilità per il debitore di convertire il pignoramento dei beni immobili nella vendita della nuda proprietà del bene.

Ferro 36. 011 che incide sull’età di collocamento a riposo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché dei medici e chirurghi ospedalieri.

Cavandoli 36. 012 che interviene in materia di formazione degli ordini professionali, con specifico riguardo all’esclusione dalle verifiche relative all’esercizio della professione.

Cavandoli 36. 013 il quale incide sui requisiti per l’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Prisco 36.017 che incide sull’età di collocamento a riposo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché dei medici e chirurghi ospedalieri.

Topo 36.020 che incide sull’età di collocamento a riposo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché dei medici e chirurghi ospedalieri.

Raffaelli 36.021 che modifica la disciplina relativa alla determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, nonché quella concernente i procedimenti giudiziari relativi al pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Pagano Antonio 36.023 il quale è volto a prorogare l’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni.

Morrone 36.025 che incide sulla disciplina dell’indennità mensile dei magistrati onorari in servizio e sulle dotazioni organiche relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Patassini 37.1, Bruno Bossio 37.11, Squeri 37.16, che in relazione alla disciplina per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli, dispone che successivamente al 31 ottobre 2020 non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada e attribuendo al Ministero dei trasporti la disciplina della materia che dovrà attribuire alle officine appositamente formate il compito di aggiornare la carta di circolazione.

Lucchini 37.8, che proroga alcuni termini relativi ai contributi dei comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, assegnati dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 29-37).

Binelli 37.9, che proroga alcuni termini relativi ai contributi dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, disciplinati dal D.L. 34/2019 (art. 30, co. 14-ter).

Patassini 37.10, che al fine di sostenere i comuni colpiti dall’emergenza Covid e già danneggiati dagli eventi sismici del 2016, proroga al 1° gennaio 2021 il termine del 1° gennaio 2020 dal quale riprendono a decorrere i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per altri versamenti tributari (art. 11, co. 2, D.L. 8/2017).

Varchi 37.14 e Dori 37,15, che abrogano la disposizione che obbliga per i ricorsi nel processo amministrativo depositati con modalità telematica a trasmettere anche una copia cartacea (art. 7, co. 4, D.L. 168/2016).

Tateo 37.24, che introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di limiti di distanza tra fabbricati (D.P.R. 380/2001, art. 2-bis, co. 1-ter).

Benigni 37.01, che dispone l’istituzione di un Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo destinato al finanziamento di nuove infrastrutture stradali ed opere di manutenzione straordinaria; prevede la nomina di un Commissario straordinario per la gestione del Fondo e ne disciplina compiti e funzioni; introduce alcune disposizioni in favore delle imprese operanti nella provincia di Bergamo, danneggiate nel periodo dell’emergenza; prevede l’istituzione della ZES per il sostegno alle imprese operanti nella provincia di Bergamo; dispone l’erogazione di contributi agli investimenti in favore dei comuni della provincia di Bergamo, nonché l’esenzione dal pagamento del canone RAI.

37.05 Squeri, che modifica, con effetti retroattivi, la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell’imposta di soggiorno, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria, che solo per i versamenti relativi all’anno 2020, sarà dovuta esclusivamente in caso di ritardo superiore a nove mesi.

37.06 Squeri, 37.019 Zucconi e 37.024 Andreuzza, che stabiliscono in quindici anni a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL la durata delle concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative attualmente vigenti.

37.010 Grimaldi, che assegna nuovi termini e definisce nuove disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta, come disciplinato dall’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019)

37.016 Grimaldi, limitatamente al comma 1, che dispone l’abrogazione del calcolo dei canoni annui per concessioni per finalità turistico-ricreative di pertinenze demaniali nella misura determinata dalla legge finanziaria 2007

37.017 Bruno Bossio, che abroga l’articolo 36 del D.L. 124 del 2019, che disciplina i c.d. incentivi conto energia.

37.020 Delmastro Dellevedove che dispone misure di sostegno in favore dei magistrati onorari in servizio

37.023 Manca, che proroga fino al 30 settembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017 ed in scadenza al 30 settembre 2020.

Lazzarini 38.6, che prevede norme a sostegno della ripresa del settore termale.

Bagnasco 38.02 e Carnevali 38.09, che prevedono nuove misure di premialità per i dirigenti medici e sanitari.

Silli 38.03, che modifica la nuova disciplina prevista per l’esercizio della professione di medico-chirurgo.

Pagano A. 38.04, che modifica la disciplina dei contratti di formazione specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate.

Pagano A. 38.05, che modifica la nuova disciplina prevista per i contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare.

Pagano A. 38.06, che interviene sulla durata massima dei corsi di specializzazione medica.

Pagano A. 38.07, che incrementa ulteriormente i posti disponibili nelle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Pagano A. 38.08, che interviene sulla nuova disciplina prevista per i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige.

Pagano A. 38.010 e Carnevali 38.011, che estendono a tutti gli esercenti le professioni sanitarie le nuove misure di solidarietà previste in favore dei famigliari dei medici, del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari.

Bellucci 38.014, che modifica la nuova disciplina prevista per le prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali.

Trizzino 38.015, che modifica alcuni termini temporali per il diritto da parte del personale non dirigenziale ad accedere a specifici bandi di concorso delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con il fabbisogno calcolato per il triennio 2018-2020.

Garavaglia 38.016, che incrementa i fondi regionali di contrattazione integrativa finalizzati alla valorizzazione del personale sanitario.

Delmastro Delle Vedove 38.018, che prevede un ulteriore incremento delle borse di specializzazione in medicina.

Delmastro Delle Vedove 38.019, che prevede la sospensione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica dei limiti applicabili ai cittadini italiani residenti all’estero titolari di pensione INPS o con status di emigrato.

Del Mastro Delle Vedove 38.020, che interviene in materia dell’operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile.

Gemmato 38.021, che introduce nuove norme in materia di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

Lollobrigida 38.023 volto a prevedere un esonero, per un periodo pari ad almeno 12 mesi dalla ripresa delle attività, dall’applicazione delle norme che disciplinano la materia dei contratti a tempo determinato per agevolare il ricorso a tale tipologia contrattuale.

Bagnasco 39.04, che prevede un ulteriore incremento delle borse di studio per i medici specializzandi.

Trizzino 39.08, che introduce, in ragione dell’emergenza epidemiologica, una nuova disciplina per il potenziamento della rete nazionale delle cure palliative.

Centemero 39.09, che introduce norme di semplificazione della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari.

Bagnasco 40.03, che prevede un ulteriore incremento del numero di contratti di formazione specialistica medica con l’autorizzazione di risorse aggiuntive.

Nesci 40.07, che dispone per le regioni interessate la sospensione dei piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.

Menga 40.010, che estende a tutti gli operatori delle professioni sanitarie le nuove misure di solidarietà previste in favore dei famigliari dei medici, del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari.

D’Arrando 40.012, che interviene sulla nuova disciplina per il sostegno domiciliare e per le prestazioni individuali domiciliari, estendendo alle attività riabilitative ambulatoriali le norme attualmente previste durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali.

Madia 40.014, che modifica la nuova disciplina prevista per gli incarichi che possono essere conferiti ai medici specializzandi agli ultimi anni di frequenza delle scuole di specializzazione medica.

Topo 40.015, che introduce norme per l’esecuzione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate di prestazioni di laboratorio relative a test sierologici in relazione all’emergenza epidemiologica.

Viviani 40.016, che dispone una proroga di tutti gli adempimenti, ivi comprese le visite mediche, per i pescatori professionali.

Benamati 41.0115, Gagliardi 41.0116 e Osnato 41.0117, che dispongono che il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, valevole per 60 giorni a far data dal 30 aprile 2020, non si applichi ai casi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale già impiegato nell’appalto e interessato dal recesso sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;

Sut 41.0112 e Rospi 41.013, che estendono la fruizione dell’indennità di 600 euro, prevista per il mese di marzo a favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche ai lavoratori dipendenti stagionali delle attività connesse al settore del turismo;

Lucaselli 41.0108, che proroga al mese di maggio l’estensione (pari a 12 giornate complessive) dei permessi retribuiti per assistenza ai familiari con handicap, ex legge 104/1992, attualmente prevista per i mesi di marzo e aprile 2020;

Fusacchia 41.0114, che estende ai lavoratori in regime di diritto d’autore la fruizione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi garantite dall’istituzione dell’apposito Fondo per il reddito di ultima istanza;

Mulè 41.0111, che estende la fruizione dell’indennità di 600 euro, prevista a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano lavoro dipendente all’estero in zona di frontiera;

Mancini 41.17, che, per la durata dell’emergenza epidemiologica, incrementa del 50 per cento la misura dell’indennità prevista per le giornate di mancato avviamento al lavoro durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile;

Cirielli 41.0109 e Pagani 41.0110, che estendono ai titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una amministrazione pubblica la possibilità di usufruire del congedo parentale fino a 15 giorni introdotto in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche;

Ungaro 41.20, che esclude, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione di talune disposizioni vigenti in materia di contratto a tempo determinato;

Lorenzin 41.21, che, fornendo una norma di interpretazione autentica, specifica la disciplina applicabile alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario;

Gadda 41.25, che estende ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola l’applicazione di determinate disposizioni in materia di distacco e di assunzione di lavoratori dipendenti da parte di imprese legate da un contratto di rete;

Cataldi 41.27 e Grimaldi 41.30, che disciplinano lo svolgimento dell’attività di amministrazione di condomini nel corso della crisi epidemiologica;

Rampelli 41.28, che esclude le società a partecipazione pubblica dall’applicazione delle modifiche apportate dal DL liquidità alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e in deroga dettata dal DL cura Italia;

Moretto 41.31, che esclude i lavoratori stagionali dall’applicazione del contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, nonché in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

Gelmini 41.32 e Cecchetti 41.092, che dispongono che, per i 12 mesi successivi alla ripresa dell’attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga a determinate disposizioni vigenti in materia, nonché ai limiti quantitativi previsti dai CCNL, al contempo escludendo i medesimi contratti dal pagamento del relativo contributo addizionale;

Andreuzza 41.01 e De Toma 41.011, che, per far fronte all’emergenza epidemiologica, intervengono sulla disciplina del lavoro occasionale e del lavoro a tempo determinato;

Murelli 41.03, che interviene in materia di indennità riconosciuta, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;

Murelli 41.04, che interviene in materia di indennità riconosciuta, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, ai titolari di partita iva e ai lavoratori co.co.co.;

Angiola 41.05, che incrementa le borse di studio dei medici specializzandi;

Angiola 41.06 e Mandelli 41.028, che estendono ad altri professionisti sanitari il bonus babysitting previsto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato;

Angiola 41.07, che incrementa talune indennità per i dirigenti medici e sanitari impegnati nel contrasto al COVID-19;

De Toma 41.08 e Martino 41.026, che dispongono che le regioni provvedono all’emanazione di criteri per la programmazione degli autoservizi pubblici non di linea;

Silvestri 41.09, che amplia i termini per la fruizione del beneficio economico riconosciuto ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività di impresa;

De Toma 41.012 e Nobili 41.078, che recano disposizioni in materia di lavoro occasionale e di contratti a tempo determinato per i locali di intrattenimento, spettacolo e ballo;

Pentangelo 41.017, che riconosce un contributo alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositeria giudiziaria;

Squeri 41.021, Zucconi 41.059 e Murelli 41.082, che dispongono che fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica i contratti a tempo determinato possono essere stipulati, rinnovati o prorogati in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente;

Squeri 41.022, Zucconi 41.060 e Murelli 41.083, che intervengono in materia di congruità dell’offerta di lavoro connessa all’erogazione del Reddito di cittadinanza;

Squeri 41.47, Zucconi 41.48 e Durigon 41.49, che dispongono che i lavoratori che usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga o di assegno ordinario, alla riapertura delle unità produttive precedentemente sospese, possono continuare ad usufruire dei suddetti trattamenti per un ulteriore periodo di massimo quattro settimane;

Squeri 41.025, che dispone che la disposizione che sospende i licenziamenti collettivi e il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni dal 23 febbraio 2020 non si applica in caso di cessazione di attività;

Squeri 41.027, Zucconi 41.057 e Furgiuele 41.079, che riconoscono un’indennità ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e aereo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro in un determinato periodo;

Squeri 41.40, Zucconi 41.41 e Nardi 41.42, che estendono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica anche ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali;

Bellucci 41.032 e Misiti 41.045, che riconoscono un’indennità in favore dei caregiver familiari;

Ovino 41.033 e Prisco 41.062, che potenziano l’organico della Polizia di Stato;

Bellucci 41.034, che estende l’indennità di 600 euro prevista per i titolari di partita iva e per i co.co.co. anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità;

Grimaldi 41.035, che detta disposizioni in merito ai corsi e concorsi per l’accesso ai ruoli delle Forze di polizia;

Grimaldi 41.036, che reca disposizioni per l’adeguamento degli organici della Polizia penitenziaria;

Varchi 41.037, che dispone lo sblocco dei pagamenti dovuti per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivante dalle misure di arresto temporaneo obbligatorio previste per la pesca marittima;

Rampelli 41.038, che riconosce un’indennità in favore degli addetti ai servizi di controllo;

Lucaselli 41.039, che riconosce un incentivo ai datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2021 mantengono almeno l’80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1 febbraio 2020;

Lucaselli 41.040, che, per i mesi di aprile e maggio 2020, prevede per l’importo degli stipendi una deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 40 per cento;

Lucaselli 41.041, che introduce un contributo di solidarietà per 5 anni a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti;

Martinciglio 41.042, che riconosce un’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in favore di determinati lavoratori del settore della pesca;

Sut 41.048, che reca disposizioni in merito all’indennizzo previsto per cessazione dell’attività commerciale;

Buratti 41.052 e Zardini 41.0105, che introducono delle misure fiscali a favore del welfare aziendale;

Zucconi 41.055, che interviene in merito alla procedura per il conferimento del mandato di patrocinio in via telematica ai patronati, prevista in considerazione dell'emergenza epidemiologica;

Zucconi 41.058 e Murelli 41.081, che, fino alla cessazione dello stato d’emergenza, escludono dall’applicazione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario;

Delmastro 41.066, che stanzia 80 milioni di euro per le emittenti radiotelevisive locali informative;

Delmastro 41.067, che dispone l’integrazione delle erogazioni straordinarie Enasarco per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;

Delmastro 41.068, che reca disposizioni in merito ai lavori in corso di esecuzione da parte delle stazioni appaltanti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

Delmastro 41.072, che interviene in materia di contratti tra privati nel settore edile;

Murelli 41.085, che dispone che il datore di lavoro, in caso di ricorso al lavoro agile, deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto;

Molteni 41.088, che riconosce un’integrazione salariale pari all’80 per cento della retribuzione ai lavoratori frontalieri penalizzati da eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica;

Boschi 41.089, che reca una nuova disciplina del lavoro accessorio, applicabile fino al 31 dicembre 2022 in deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni di lavoro occasionale;

Bruno Bossio 41.091, che modifica la disciplina vigente in materia di indennità riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;

Locatelli 41.093, che istituisce un Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane;

Belotti 41.094, che modifica la disciplina vigente in materia di indennità riconosciuta ai collaboratori sportivi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;

Bagnasco 41.098, che riconosce una mensilità aggiuntiva per il 2020 al personale medico, sanitario e tecnico direttamente impegnato nel contrasto al virus;

Gelmini 41.099, che estende i benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, operatori sanitari, infermieri e altri lavoratori di strutture sanitarie deceduti in conseguenza del contagio;

Zangrillo 41.0100, che dispone che, in deroga alla normativa vigente, i contratti a tempo determinato stipulati nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento in esame abbiano una durata di 36 mesi;

Gelmini 41.0103, che incrementa (dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Del Mastro Delle Vedove 42.048 che riconosce un’indennità per il mese di marzo a tutti i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Cirielli 42.01 che autorizza l’arruolamento straordinario di agenti della Polizia di Stato.

Trancassini 42.02 che dispone in tema di soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali relativi al sisma del 24 agosto 2016.

Trancassini 42.03 che dispone in tema di personale dei comuni e del dipartimento della protezione civile per le attività relative al sisma del 24 agosto 2016.

Trancassini 42.04 che consente al comune dell’Aquila l’assunzione a tempo indeterminato di personale.

Trancassini 42.05 che autorizza le Regioni e le province autonome a potenziare il sistema sanitario per la gestione dell’emergenza COVID.

Trancassini 42.06 che autorizza le Regioni a sospendere il piano di rientro per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Cirielli 42.07 che prevede l’arruolamento straordinario di allievi agenti della polizia penitenziaria

Cirielli 42.08 che dispone un potenziamento delle risorse umane nei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Ungaro 42.02 e 42.013 che dettano norme sui lavoratori rimpatriati altamente qualificati;

Gagliardi 42.016 che stabilisce una serie di misure a favore dei comuni delle isole minori;

Silli 42.017 che detta norme in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari.

Prestigiacomo 42.019, 42.020 e 42.021 che dettano disposizioni dirette a consentire la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nella città di Siracusa, nell’intero territorio nazionale e nelle regioni del Mezzogiorno per contrastare l’emergenza da Covid-19.

Giacometto 42.02 che detta disposizioni in tema di mutui ed obbligazioni contratti dalle Regioni per provvedere a spese di investimento nonche' per assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali.

Baldino 42.023 che detta disposizioni in tema di equo indennizzo e spese di degenza della polizia locale impegnata nell’attuazione dei provvedimenti di contenimento relativi all’emergenza da coronavirus.

Lucaselli 42.024 che riconosce un contributo a sostegno delle famiglie e delle imprese per i comuni ubicati nell “Zona rossa” creata da ordinanze dei Presidenti delle Regioni.

Scagliusi 42.025 che detta disposizioni in materia di aviazione civile non commerciale.

Orlando 42.027 che detta una disposizione interpretativa sulla gratuità del pernottamento in caserma.

Topo 42.028 che detta una serie di disposizioni a tutela dei consumatori per garantire la sicurezza degli acquisti online.

Scagliusi 42.029 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un Fondo per la promozione del trasporto sostenibile.

Bartolozzi 42.030 e 42.031 che disciplinano la realizzazione di un programma straordinario di interventi nel settore dei lavori pubblici denominato “Mille cantieri per la ripresa”.

Bartolozzi 42.033 che autorizza alla spesa gli enti controllati e vigilati dalle Regioni con la presentazione ed approvazione del solo bilancio di previsione.

Ungaro 42.034, 42.035 e 42.036 che modificano gli articoli 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato) e 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale.

Locatelli 42.037 che istituisce e disciplina un assegno unico universale per i figli minorenni a carico.

Locatelli 42.038 che incrementa l’importo delle pensioni di inabilità civile e degli assegni di invalidità anche per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza. epidemiologica.

Locatelli 42.039 che incrementa il Fondo per la non autosufficienza.

Locatelli 42.040 che istituisce un Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità.

Lazzarini 42.041che sopprime il limite di età per usufruire del congedo retribuito in relazione ai figli con disabilità accertata.

Binelli 42.042 che prevede e disciplina misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità.

Locatelli 42.043 che detta disposizioni in materia di bonus per l’acquisto di servizi di babysitting.

Locatelli 42.044 che detta disposizioni in tema di bonus per il sostegno alla genitorialità.

Locatelli 42.045 che detta disposizioni in materia di congedi retribuiti per i genitori lavoratori in conseguenza della sospensione dell’attività didattica;

Magi 43.1 e Colletti 43.01, i quali modificano la disciplina dell’8x1000, prevedendo che in caso di scelte non espresse dai contribuenti le relative risorse siano assegnate allo Stato e non, come attualmente previsto, ripartite in proporzione alle scelte espresse.

Colletti 43.3 che interviene in materia di attribuzione della quota dell’otto per mille destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Si prevede, in particolare che la destinazione sia attribuita interamente allo Stato e utilizzata per le finalità di cui all’articolo 48 della citata legge.

Delmastro Delle Vedove 43.02, il quale contiene una delega legislativa al Governo per l’emissione di titoli di Stato denominati “Orgoglio italiano”, riservati a persone fisiche italiane.

Delmastro Delle Vedove 43.03, il quale abroga le disposizioni della legge di bilancio per il 2020 che hanno introdotto un’imposta sul consumo dei manufatti in plastica monouso e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile.

Delmastro Delle Vedove 43.04, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti l’adozione di misure per il rilancio del settore del trasporto persone privato.

Lorenzoni 43.05, che integra il decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di specificare le modalità di pagamento dei gestori privati di servizi educativi, scolastici, sociosanitari e socioassistenziali, nel periodo di sospensione delle attività.

Cavandoli 43.06, che integra il decreto-legge n. 18 del 2020, introducendo norme sulla modalità di riparto del Fondo unico dello spettacolo (comma 2-bis), sulla misura dei crediti di imposta per il settore cinematografico (comma 2-ter), sul riconoscimento di Capitale italiana della cultura (comma 2-quater), sul credito di imposta del 60% sul canone di locazione di negozi e botteghe, al fine di estenderlo anche alle librerie (comma 2-quinquies), sulle modalità di erogazione ai beneficiari della quota del 5x1000 (comma 2-sexies), sull’Istituto mutualistico artisti, interpreti ed esecutori (IMAIE) (comma 2-septies).

Fogliani 43.07, che modifica il decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di incrementare la dotazione dei Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

Belotti 43.08, il quale introduce una disposizione per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo da parte dei comuni.

