DL LIQUIDITA, VERRASCINA: AD AZIENDE NON ARRIVANO SOLDI, DA BANCHE STESSE PROCEDURE E DIFFICOLTA DI SEMPRE. FARE MONITORAGGIO

"La manovra non prevede fondi immediati ma fondi su richiesta attraverso un meccanismo estremamente farraginoso che non salta alcuna delle pratiche ordinarie messe in campo dagli istituti di credito. Ci aspettavamo almeno dei costi minimi ma invece, con gli interessi a scalare, si arriva al 1,9 per cento di interessi. Ovvero lo stesso tasso che può ottenere qualsiasi azienda in bonis in qualsiasi momento dell'anno" . E' questa la dura denuncia del presidente della Copagri Franco Verrascina nel commentare con AGRICOLAE la decisione da parte della Banca Popolare di Bari di chiudere i rubinetti perché finito il plafond per i 25mila euro previsti dal Dl Liquidità e di avviare la disamina per coloro che sono rientrati nella richiesta. "Chiediamo che sia istituito un tavolo di monitoraggio con i ministeri di riferimento, le organizzazioni sindacali e l'Abi. Questo non vuole essere un puntare il dito verso il governo ma far rendere conto di quanto denaro realmente stia circolando alle imprese e gli eventuali correttivi da porre per far ripartire l'economia. Altrimenti - conclude Verrascina - ci troviamo in una situazione in cui le aziende agricole non riescono ad avere alcuna risorsa dal decreto Liquidità".

