Dl recovery, Manca (m5s): i comuni potranno sbloccare gli usi civici irrimediabilmente compromessi

“Gli usi civici sono antichi diritti e forme di godimento collettivo della terra. In Italia, i cultori della materia stimano che gli ettari interessati siano circa 5 milioni. Con il passare del tempo, parte di questi appezzamenti di grande importanza ambientale e naturalistica, destinati alle attività agricole, alla pastorizia o boschivi, ha irreversibilmente perso la propria conformazione fisica. La spesso radicale trasformazione è avvenuta con l’autorizzazione alle opere da parte delle singole amministrazioni pubbliche, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. Ciò ha di fatto comportato gravi ripercussioni sui Comuni che non sono in grado di rilasciare la relativa documentazione attestante la proprietà, precludendo l'accesso a misure agevolate come il bonus facciate o il 110% per le ristrutturazioni. Da oggi, invece, le Regioni potranno consentire ai Comuni i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute in altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali e locali, esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente, risolvendo una impasse che si protrae da decenni”. A renderlo noto è il deputato Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura e promotore dell’emendamento approvato in sede di conversione del Dl Semplificazioni e Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla Camera.

