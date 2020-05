DL RILANCIO, ALLEANZA PESCA: CONCORDIAMO CON BELLANOVA, RIMUOVERE OSTACOLI PER SPENDERE RISORSE ENTRO L’ANNO

“Occorre, mai come in questo momento, premere il piede sull'acceleratore per favorire l’accesso alle misure previste. E per far questo è necessario che la burocrazia non sia un ostacolo. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti, enfatizzare al massimo il valore delle autocertificazioni e sfruttare al massimo le piattaforme informatiche, per garantire la velocità delle procedure. La pandemia ha già causato danni enormi al settore e non possiamo permetterci ulteriori ritardi”, sottolinea l’Alleanza che torna a chiedere interventi di vera e propria semplificazione.

