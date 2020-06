DL RILANCIO, GADDA, IV: ESTENDERE ECOBONUS A FABBRICATI RURALI CONNESSI AD ATTIVITÀ AGRICOLA

“È molto positivo che si stia ragionando in maggioranza di estendere la misura ad altri ambiti, come terzo settore e seconde case. Si faccia un passo in più, il Paese ha bisogno di ripartire dal rilancio sostenibile dei territori, e in questa emergenza sanitaria abbiamo visto quanto sia strategico avere una agricoltura moderna. - e prosegue - Fino ad oggi il mondo agricolo non ha potuto accedere a queste misure, è un errore non solo perché molti fabbricati sono obsoleti e la presenza ad esempio di coperture in amianto è ancora troppo diffusa. Una riqualificazione degli agriturismi, e delle strutture connesse all'attività agricola, comporterebbe benefici dal punto di vista paesaggistico e in termini di attrattività, specie per quanto riguarda il turismo di prossimità legato alla bellezza e alla riscoperta dei nostri territori rurali, montani o delle aree interne."

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK