Dl Ristori bis, Copagri: stupore per abrogazione 100mln a fondo perduto

“Dando atto alla Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova di aver contribuito a tenere alta l’attenzione sul primario e sulle grandi difficoltà che vivono i produttori agricoli in relazione alle misure restrittive messe in campo per fronteggiare la pandemia del Coronavirus , non possiamo mancare di esprimere stupore per l’abrogazione, prevista dal cosiddetto ‘ DL Ristori bis ’, del fondo appena istituito con il precedente ‘ DL Ristori ’, con cui erano stati riconosciuti, in via straordinaria, 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto per le imprese agricole danneggiate dalle restrizioni degli ultimi mesi”. Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina a proposito del contenuti del Decreto-Legge 149/2020, recante ulteriori misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

