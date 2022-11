Domani alla Camera Eit Food Open Day

Appuntamento a Roma per EIT che organizza alla Camera dei deputati un Open Day domani 24 novembrea partire dalle ore 10.

EIT è un organismo indipendente dell’Unione europea fondato nel 2008 per stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa. Ha oltre 168 partner in tutto il mondo e solo lo scorso anno ha finanziato progetti con più di 50 milioni di euro, sostenendo startup e svolgendo percorsi di formazione. L’incontro che vede tra i relatori la coordinatrice dell’Hub Italiano di EIT Food, Maria De Angelis, docente all’Università degli studi di Bari Aldo Moro, e poi Barbara De Ruggieri, sempre dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, e Maria Clotilde Notarbartolo di Impact Hub Siracusa, entrambe project manager dell’EIT Food Hub italiano, e ancora il professor Luca Cocolin dell'Università di Torino, presidente di EIT Food, ha l’obiettivo di far conoscere l’EIT in tutte le sue componenti per poi arrivare nel pomeriggio ad un approfondimento sul tema dell’innovazione nell’agroalimentare, con interventi di rilevanza tra cui il Direttore del CREA AN, professor Emanuele Marconi, il Direttore di Federpesca Nazionale, Francesca Biondo e Massimo Iannetta, Presidente del CTS del Cluster Agrifood Nazionale.

Padrone di casa il deputato Gianmauro Dell’Olio, vicepresidente della commissione Bilancio di Montecitorio.

Dopo l’open day, previsto anche un workshop il giorno seguente all’università La Sapienza di Roma, nel dipartimento di Biologia ambientale, presso l’Orto Botanico, rivolto a studenti e startup e dedicato alla alimentazione sana e sostenibile tra innovazione e futuro: iniziativa organizzata dall’Università La Sapienza di Roma, l’Università Aldo Moro di Bari e Impact Hub Siracusa sempre nell’ambito delle iniziative EIT Food.

Questo invece il programma completo dell’Open Day del 24 novembre

Programma

10.00-10.15 Registrazione

10.15-10.35 Saluti di benvenuto e apertura evento

10.35-10.55 Le priorità nazionali e il ruolo di EIT

10.55-12.20 Diventare parte del più grande ecosistema dell’innovazione europeo – Opportunità

12.20-12.40 Il mio percorso con EIT

12.40-13.10 Tavola rotonda: il mondo EIT e le relazioni

15.00-15.15 Saluti di benvenuto e apertura evento

15.15-15.35 Il settore agroalimentare in Italia: l’innovazione nel Food

15.35-16.20 Tavola Rotonda #1: In che modo imprenditori e Policy makers possono collaborare per progettare un settore agroalimentare migliore?

16.20-17.05 Tavola rotonda #2: Farm UP! Implementazione di una strategia per sistemi alimentari sostenibili e rigenerativi. L’Agricoltura 4.0

17.05-17.50 Tavola rotonda #3: Farm UP! Proteggere i suoli mediterranei

17.50-18.00 Conclusioni

18.00-19.00 EIT Journalism Awards Gala