DONNE IN CAMPO-CIA, BELLANOVA: DONNE E GIOVANI IL FUTURO DELLA NOSTRA AGRICOLTURA E CUSTODI DI BIODIVERSITÀ

“Le donne sono custodi di biodiversità ed è fortissimo il legame che intercorre tra agricoltura e donne. Un legame che emerge potente con l’esperienza di questi mesi drammatici in cui mondo agricolo e filiera agroalimentare hanno dimostrato di essere abitate da donne” dichiara il ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova, nel corso dell’Assemblea nazionale di Donne in Campo, l’associazione femminile di Cia-Agricoltori Italiani.

“E proprio le donne rappresentano la più straordinaria leva, insieme ai giovani, su cui puntare in agricoltura. Oggi un’impresa agricola su tre è donna ma non basta, si può fare di più. Sempre di più l’agricoltura ha smesso di essere un settore del passato diventando invece un comparto strategico per il paese ed allora dobbiamo lavorare insieme perché diventi sempre più attrattivo per i giovani e per le donne” prosegue.

“Per contrastare lo spopolamento delle aree interne e rurali e per contrastare efficacemente il dissesto idrogeologico questo settore può fare molto. Più agricoltura di qualità sostenuto da un grande programma di ricerca e innovazione, più difesa e valorizzazione della biodiversità, più donne significa maggiore tutela del territorio.

Per questo nella legge di bilancio abbiamo voluto la misura donne in campo con mutui a tasso sera a sostegno di investimenti fino a 300mila euro per sviluppare o consolidare aziende condotte da donne. La conferenza stato regioni ha poi dato via libera a 15 milioni di euro” sottolinea il ministro.

“Non ci può essere centralità dell’agricoltura senza le donne ed è l’unica condizione per cui l’agricoltura può partecipare compiutamente da protagonista del futuro verde annunciato dall’Ue. Serve però coraggio e visione, perché la pandemia ci ha fatto mettere al centro delle discussioni il tema dell’approvvigionamento alimentare e della necessità di avere cibo sano e sicuro per tutti, una sfida a cui non si è sottratta la filiera agroalimentare che non si è mai fermata nella crisi covid” evidenzia.

“Accolgo l’appello da voi fatto ad un grande patto per il new deal che veda le donne protagoniste di un’agricoltura restauratrice del paesaggio e di biodiversità. Ed è anche un monito a ripensare le nostre politiche di approvvigionamento, ragionando come Unione Europea. La sostenibilità del nuovo modello passerà da qui, dalla capacità di unire rispetto per l’ambiente e sicurezza alimentare, dalla promozione di sistemi sostenibili sul piano economico sociale e ambientale, fino alla massima trasparenza sull’origine dei prodotti.

Servono strumenti nuovi e più forti, ed è necessario nella strategia farm to fork rafforzare il ruolo dell’agricoltura europea, motore primario della produzione agroalimentare. Per farlo non possiamo pensare a generici impegni ambientali che si trasformano troppo spesso in minore capacità produttiva e maggiori costi per gli agricoltori. Dobbiamo rimettere al centro il ruolo stesso degli agricoltori come custodi del patrimonio di biodiversità e produttori di un bene comune e strategico che è il cibo” conclude

