Dorfmann, il Parlamento europeo discute il Minority Safepack

Più diritti e protezione per le minoranze: è l’obiettivo del cosiddetto “Minority SafePack”. Nell’aprile 2018, questa iniziativa per i cittadini è stata sostenuta da più di 1,3 milioni di firme, che, a inizio gennaio, sono state registrate presso la Commissione europea. Tra qualche giorno, il 15 ottobre, il dibattito arriverà in Parlamento europeo. “I cittadini europei hanno fatto la loro parte. Ora tocca alla Commissione agire”, dichiara l’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann.

La precondizione affinché questa iniziativa avesse successo era ottenere come minimo un milione di firme, provenienti dal almeno sette stati membri. La soglia è stata superata, con undici stati membri che hanno preso parte al progetto. Si tratta di Romania, Ungheria, Spagna, Slovacchia, Danimarca, Bulgaria, Slovacchia, Lituania, Croazia, Lettonia e Italia. Le autorità di questi paesi hanno validato 1.123.422 dichiarazioni di sostegno. Le firme sono state registrate il 10 gennaio di quest’anno presso la Commissione europea. Da questo momento in poi, il Parlamento europeo aveva sei mesi di tempo per organizzare un’audizione pubblica, inizialmente prevista per il 23 marzo, con la partecipazione della Commissione e di chi ha lanciato l’iniziativa. A causa del coronavirus, però, la data è stata spostata al 15 ottobre. In quest’occasione, a rappresentare il Sudtirolo ci saranno, di fianco a Herbert Dorfmann: Luis Durnwalder, presidente del comitato dei cittadini, Daniel Alfreider, vicepresidente del FUEN (Unione federale delle nazionalità europee), e Gunther Rautz, esperto di minoranze del centro di ricerca EURAC. Le audizioni verranno trasmesse in livestream sulla pagina del Parlamento europeo.

Secondo l’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann, è importante ora assicurarsi che questa iniziativa porti effettivamente a una maggiore protezione delle minoranze etniche e linguistiche. “La Commissione europea non può più evitare questo tema. – dichiara Dorfmann – Essa deve finalmente riconoscere le minoranze etniche e linguistiche perché è proprio la diversità di lingue e culture che fa l’Europa. In occasione del dibattito in Parlamento europeo, cercherò, insieme ai miei colleghi e ai rappresentanti del FUEN, di fare in modo che l’iniziativa dei cittadini porti a un risultato concreto”.

In occasione del dibattito di giovedì si discuterà della raccomandazione europea per la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica, di programmi a sostegno delle piccole comunità linguistiche e dell’istituzione di un centro per la diversità linguistica. “La protezione delle minoranze autoctone e la promozione della diversità culturale e linguistica devono essere inserite tra gli obiettivi da perseguire attraverso i fondi per lo sviluppo regionale”, sostiene Dorfmann. Le minoranze che abitano il nostro continente costituiscono un valore aggiunto. Va stimolata la ricerca a riguardo. Serve una legge europea sul diritto d’autore che garantisca alle minoranze di tutta Europa di poter guardare le trasmissioni televisive nella loro lingua madre. “L’industria cinematografica o le grandi federazioni sportive che s’oppongono a un’offerta in streaming a livello europeo sono semplicemente miopi”, afferma Dorfmann.

Dopo l’audizione, il Parlamento europeo redigerà una risoluzione, che sarà successivamente discussa in plenaria e votata. Spetterà infine alla Commissione europea avanzare una proposta che permetta di tradurre in legge lo spirito del Minority Safepack.