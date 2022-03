Ecco il Management Plan della Dg Salute Ue: Maggiori risorse per Peste Suina, Aviaria, Xylella. Focus su sostenibilità alimentare. Il documento

Da quasi due anni, le attività dell'Unione Europea - compresa la Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare (DG SANTE) - sono giustamente incentrate su un'azione risoluta per superare la pandemia di COVID-19 e proteggere la salute e il benessere dei nostri cittadini. La pandemia è ancora con noi e dobbiamo continuare ad affrontarla. Nel 2022, la DG SANTE continuerà ad attuare la sua missione fondamentale: cercare di proteggere la salute umana, animale e vegetale, promuovere un alto livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, contribuire agli sforzi dell'Unione per garantire sistemi alimentari sostenibili e permettere ai settori della salute e dell'alimentazione di raggiungere il loro pieno potenziale economico.

E' quanto si legge nel Management Plan 2022 della Dg Sanità della Commissione europea.

In effetti, il lavoro della DG SANTE è per definizione fortemente influenzato da fattori esterni come le pandemie umane e animali. Tenendo presente questo, - si legge - intendiamo fare del 2022 un altro anno di risultati, in cui continuiamo a intraprendere azioni a sostegno della ripresa sostenibile dell'Unione e allo stesso tempo ci concentriamo sulla realizzazione delle priorità politiche di questa Commissione.

La DG SANTE continuerà a lavorare con gli Stati membri su tutti i fronti per affrontare la pandemia di COVID-19. Come il Presidente von der Leyen ha annunciato nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del 2021, la DG SANTE contribuirà agli sforzi per accelerare la vaccinazione globale e gli sforzi di vaccinazione in Europa contro la COVID-19 e lavorerà sulla preparazione alla pandemia, in pieno coordinamento con la neonata HERA.

In parallelo, il 2022 ci vedrà portare avanti il nostro contributo alle ambizioni principali della Commissione. Nel campo della salute, questo significherà continuare a concentrarsi sulla costruzione di una forte Unione Europea della Salute, sulla base delle lezioni apprese dalla pandemia COVID-19 e sul rafforzamento dello "stile di vita europeo" (Obiettivo Generale 2 di questo piano). Realizzeremo importanti iniziative faro nell'ambito della Strategia farmaceutica per l'Europa, come le proposte di revisione del quadro giuridico generale sui farmaci1 e la legislazione sui farmaci per i bambini e le malattie rare, mentre lo Spazio europeo dei dati sanitari sarà lanciato all'inizio dell'anno. L'entrata in vigore di tre iniziative legislative sulla preparazione e la risposta alle crisi completerà i principali elementi dell'Unione della Salute nel 2022.

La DG SANTE, sostenuta dalla nuova Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA), monitorerà l'attuazione del programma EU4Health, il nostro principale strumento finanziario per proteggere le persone durante le crisi sanitarie, sostenere le nostre principali iniziative di salute pubblica e rafforzare i nostri sistemi sanitari. La DG SANTE continuerà anche a sviluppare efficacemente il nuovo quadro giuridico sui dispositivi medici e sui dispositivi medici diagnostici in vitro.

Anche le attività della DG SANTE sulla sicurezza e la sostenibilità alimentare si concentreranno sulle priorità della Commissione. Guidata dalla DG SANTE, la strategia "Farm to Fork" - un asse centrale del Green Deal europeo (obiettivo generale 1 di questo piano) - darà i suoi primi frutti nel 2022, con la presentazione di diverse proposte legislative. Queste riguardano la revisione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, insieme alla revisione della legislazione sugli additivi per mangimi, le norme di commercializzazione dei semi e del materiale forestale produttivo e le informazioni alimentari ai consumatori.

Nell'ambito della strategia Farm to Fork, la DG SANTE continuerà anche a preparare il futuro quadro legislativo sui sistemi alimentari sostenibili, previsto per il 2023. Allo stesso tempo, lavoreremo su iniziative legislative settoriali, in particolare volte a fissare obiettivi UE obbligatori di riduzione dei rifiuti alimentari e a preparare la revisione della legislazione esistente sul benessere degli animali e sui materiali a contatto con gli alimenti.

La DG SANTE proseguirà la sua azione politica sulle nuove tecniche genomiche in vista di una possibile iniziativa legislativa.

Alla luce delle grandi epidemie di malattie animali come la peste suina africana e l'influenza aviaria altamente patogena e di parassiti delle piante come la Xylella fastidiosa e il virus della frutta bruna del pomodoro nel 2021, le misure veterinarie e fitosanitarie rappresenteranno la quota maggiore del bilancio dell'UE per il ceppo "catena alimentare" del programma per il mercato unico, a sostegno della prevenzione delle malattie, delle misure di emergenza, della gestione delle crisi e della disponibilità permanente di vaccini strategici nelle banche dei vaccini finanziate dall'UE.

La DG SANTE continuerà a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che tutta la legislazione di sua competenza in materia di sicurezza alimentare (comprese l'autorizzazione e l'approvazione delle sostanze) e di salute animale e vegetale sia regolarmente aggiornata, correttamente attuata e applicata e, se del caso, soggetta a una sana gestione finanziaria e ad adeguate procedure di valutazione e gestione del rischio.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il Management Plan della Dg Sanità:

MANAGEMENT PLAN DG SANITA'_2022_en_0