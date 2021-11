Ecco la legge di Bilancio 2022 e le misure agricole: Ismea, Fondo mutualistico, imprenditoria femminile, Bonus verde e Iva agevolata bovini e suini. Il testo

Pronta la legge di Bilancio con tutte le misure agricole relative.

Tra gli interventi in materia di politiche agricole figurano il Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo, gli Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, l'Iva agevolata per la cessione di bovini e suini, l'Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34) e il Bonus verde che viene prorogato

Infine all'articolo 212, lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in forma testuale le principali misure in materia agricola e a seguire la legge di Bilancio integrale in formato PDF:

ART. 160.

(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo (di seguito “il Regolamento Piani Strategici”). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102.2. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali egarantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN -Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all’esito della trasformazione prevista dall’articolo 15-bisdel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sonorealizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.3. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 2, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo.4. Le risorse di cui al comma 1sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e saranno trasferitedallo stessoMinistero alla società di cui al comma 2, al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 3. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158.5. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1,nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.ART. 161.(Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)1. All’articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2022».

ART. 162.

(Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all’articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare –ISMEA.2. Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.3.Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, le disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono così modificate:a)al comma 1 dell’articolo 9, dopo le parole “partecipazione giovanile” sono aggiunte le seguenti “o femminile”;b)il comma 2, lettera c) dell’articolo 10-bisè sostituito dal seguente: “siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da donne”.4. Alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del “Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura”, di cui all’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l’anno 2022 di ulteriori 5 milioni.5. Alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022.

6.1. Al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriale per l’attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000,00 euro per l’anno2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio.

ART. 163.

(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

1. All’ articolo 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’ultimo periodo le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021 e 2022”.ART. 164.(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-Guardia costiera)1. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall’articolo 3 della legge 28 gennaio1994, n.84, dall’articolo 136 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

ART. 165.

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

ART. 212.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)