Elezioni, ecco come si svuotano le Comagri di Camera e Senato, che perdono tutti. O quasi

Le elezioni del 25 settembre decimano le Commissioni Agricoltura che perdono molti dei componenti che in questi anni si sono più prodigati per il settore. Alla Camera ci prova il presidente Filippo Gallinella, che corre con Ipc di Di Maio, capolista in Umbria, come anche Giuseppe L'Abbate, già sottosegretario, capolista in Puglia. Cinzia Leone in Puglia e Maglione capolista in Campania. Luciano Cillis si candida in Basilicata.

Chiara Gagnarli non si candida.

Fuori anche le 'storiche' Pd Susanna Cenni, che era in pole position anche per una posizione all'interno dell'Esecutivo nella formazione del Governo Draghi, e Antonella Incerti, già capogruppo Pd in Comagri Camera.

La Lega perde Marco Liuni, mentre rischiano Flavio Gastaldi, posizionato al 2' posto in Piemonte 1 - P01 Torino 2; Guglielmo Golinelli posizionato al numero 4 in Emilia-Romagna - P02 Modena, Imola, Bologna, Carpi; Aurelia Bubisutti, al terzo posto in Friuli-Venezia Giulia - P01 Intera Regione 3; Franco Manzato, in quarta posizione in Veneto 1 - P01 Venezia, Chioggia, Treviso, Castelfranco Veneto, Belluno. Lorenzo Viviani è in terza posizione in Veneto 2 - P01 Rovigo, Selvazzano Dentro, Padova. 'Blindato' invece Antonino Salvatore Germanà, in prima posizione in Sicilia - P02 Catania, Siracusa, Messina 1, molto attivo sulla questione Agea-Sin-Consip e l'esclusione Almaviva.

Dovrebbero farcela gli azzurri Maria Spena, candidata Lazio 1 al secondo posto a Roma Municipio I, Roma Municipio III, Roma Municipio V, al secondo posto Roma, al secondo posto Roma Municipio X, Roma Municipio XI, Roma Municipio XIV Municipio VII, Velletri, e al secondo posto Lazio 2 Viterbo, Rieti; e Raffaele Nevi, candidato Umbria - U01 Terni; Fulvia Caligiuri al secondo posto in Calabria - P01 Intera Regione 2

"Salve' Monica Ciaburro, candidata in Piemonte 2 - U05 di Cuneo e in Piemonte 1 - P01 Torino, Collegno; Maria Cristina Caretta, posizionata al secondo posto in Veneto 1 - P01 Venezia, Chioggia, Treviso, Castelfranco Veneto, Belluno e al primo posto in Veneto 2 - P02 Bassano del Grappa, Vicenza. Con Fratelli D'Italia che vola in alto in Veneto e Piemonte.

Potrebbe farcela Maria Chiara Gadda capolista Azione collegio plurinominale Lombardia Varese.

Al Senato si perde invece il presidente di Commissione Gianpaolo Vallardi, Lega, (firmatario di molti provvedimenti tra cui Agricoltore custode del territorio, piccole produzioni locali, a difesa delle api, etc) ma non candidato mentre viene confermato Giorgio Bergesio, Piemonte - U05 Cuneo.

Il Pd perde Mino Taricco (che non si è candidato) mentre potrebbe rischiare Caterina Biti candidata al terzo posto in Toscana - P01 Intera Regione.

Ci prova alla Camera Ernesto Magorno, Italia Viva posizionato al secondo posto in Calabria - P01 Intera Regione 2.

Riconfermato Patrizio Giacomo La Pietra, Fdi, in Toscana - P01 Toscana - U03 Prato.

Gisella Naturale corre alla Camera per il Movimento Cinque Stelle in Puglia - U01 Foggia posizionata al secondo posto.