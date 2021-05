Embrapa: “Le Tecnologie Rurali ‘Risparmia-Terra’ preservarono aree in Brasile”

Uno studio recente dell’Azienda Brasiliana per la Ricerca Agrozootecnica (Embrapa), intitolato “Tecnologie Risparmia-Terra 2021”, ha dimostrato che l'uso di tecnologie sostenibili in agricoltura è in grado di generare risparmi di terra nell'ordine di milioni di ettari. Solo nel caso della soia, l'uso di queste tecnologie, che includono sistemi integrati colture-zootecnia-foresta (ILPF), semina diretta, fissazione biologica dell'azoto, uso di materie prime biologiche, compreso il controllo biologico dei parassiti, tra gli altri, è stato in grado di risparmiare 71 milioni di ettari di superfici coltivate. Queste corrispondono alla somma dei territori di Irlanda e Francia. A quello della soia si aggiungono altri esempi, come il caso dei polli da carne e della produzione di suini, in cui il progresso tecnologico ottenuto tra gli anni '70 e gli anni 2000 ha portato ad un risparmio rispettivamente di 1,55 e 1 milione di ettari.

Le tecnologie “risparmia-terra” sono quelle adottate dal settore produttivo, a basso o alto costo, che consentono incrementi sostenibili della produzione totale nella stessa area e, grazie al loro utilizzo, si evita l'apertura di nuove aree per la produzione agrozootecnica. Le pratiche conservazioniste, come la semina diretta, la gestione e la conservazione del suolo e delle risorse idriche, possono essere caratterizzate come pratiche risparmia-terra, poiché aumentano la produttività in modo sostenibile.

"Il Brasile ha già una serie di sistemi e tecnologie sostenibili che possono essere considerate strategie risparmia-terra in attuazione con i principali sistemi di produttivi agrozootecnici del Paese", dichiara l'ingegnere agronomo di Embrapa Samuel Telhado, co-editore tecnico della pubblicazione di Embrapa.

Secondo il Direttore per la Ricerca e Sviluppo di Embrapa, Guy de Capdeville, uno dei principali vantaggi delle tecnologie risparmia-terra è che servono produttori di tutte le dimensioni: piccole, medie e grandi. "Questi sono modelli estremamente democratici che hanno raggiunto risultati impressionanti in tutti i biomi brasiliani", aggiunge Capdeville, che è anche l'editore tecnico della pubblicazione.

Senza la tecnologia, l'area oggi coltivata a soia sarebbe del 195% più grande

Il Direttore sottolinea l'impatto delle tecnologie risparmia-terra sulla produzione di soia. Nel raccolto 2019/2020 sono stati prodotti 251 milioni di tonnellate di cereali e legumi su un'area di 65,8 milioni di ettari. Il contributo della soia a questo importo è stato di 120,9 milioni di tonnellate in 36,9 milioni di ettari, che rappresenta una produttività di circa tre chilogrammi per ettaro. La leguminosa rappresentano il 3,6% dei posti di lavoro generati dall'agrobusiness in Brasile.

“Se ci riferiamo agli anni '70, per mantenere questi tassi di produttività, senza la tecnologia esistente ad oggi per la produzione di soia in Brasile, sarebbe necessario espandere l'area del 195%, cioè praticamente il triplo rispetto a quello che abbiamo oggi. Con la scienza e le tecnologie risparmia-terra siamo riusciti a preservare un'area di 71 milioni di ettari”, aggiunge Capdeville.

Impatto delle tecnologie risparmia-terra sulla produzione di frutta e cotone

Le tecnologie risparmia-terra hanno un impatto significativo sulle esportazioni di frutta. I dati del 2018 mostrano che la produzione mondiale di frutta è di circa 930 milioni di tonnellate in poco più di 80 milioni di ettari. Il contributo brasiliano è di 42,4 milioni di tonnellate, ovvero il 4,6% del totale su un'area di 2,5 milioni di ettari. Per ogni ettaro coltivato a frutta vengono creati in media due posti di lavoro, per un totale di cinque milioni di posti di lavoro. Le principali tecnologie sostenibili utilizzate nella produzione di frutta sono: miglioramento genetico, produzione integrata, gestione della copertura del suolo, gestione dell'acqua e dei nutrienti, controllo dei parassiti e delle malattie e gestione post-raccolto.

Secondo il Direttore per la Ricerca e Sviluppo di Embrapa, la stima dell'effetto risparmia-terra sulla produzione di frutta per l'esportazione, secondo i dati dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE), indica un aumento del 64% della produttività tra il decennio 1990 e l’anno 2018. “Quello che spicca di più è l'area risparmiata nel 2018, che è stata di oltre 900mila ettari”, sottolinea. La coltivazione di 11 alberi da frutto - arancio, banana, anguria, mango, limone, uva, mela, melone, mandarino, ananas e papaia - corrisponde a circa il 38% della superficie coltivata in Brasile.

Con il cotone, in circa quattro decenni, la produzione è più che triplicata mentre la superficie coltivata si è ridotta di meno della metà. Tra il 1976 e il 2019 la produzione è passata da 1,2 milioni a 4,3 milioni di tonnellate, mentre l'area si è ridotta da quattro milioni di ettari a 1,7 milioni. "Questo risultato è frutto di diverse tecnologie, tra cui spiccano le seguenti: cultivar geneticamente migliorate, semina diretta, che ingloba tecniche di gestione sostenibile del suolo, e la coltivazione del cotone nei sistemi ILPF, tra gli altri", aggiunge Telhado.

La conversione alimentare nell'avicoltura e suinicultura riduce la superficie coltivata

Nell'avicoltura e suinicoltura, il continuo progresso tecnologico negli ultimi quattro decenni ha assicurato alle attività un posto fisso nella classifica delle migliori al mondo. Gran parte di questo successo è dovuto al processo di conversione alimentare, la quantità di mangime che un animale deve consumare per ogni chilogrammo di peso che guadagna. Questa tecnologia è il risultato diretto dei progressi ottenuti negli anni in vari segmenti, come il miglioramento genetico, la nutrizione, la sanità animale, la gestione e l'ambiente.

Nel caso del pollo da carne, nel 1975, il pollo aveva bisogno di 2,1 kg di mangime per guadagnare un chilogrammo di peso vivo. Nel 2020 lo stesso chilo di peso è stato ottenuto con 1,7 kg di mangime. Considerando l'attuale produttività di mais e soia nel paese, se lo sviluppo tecnologico non avesse fornito ai polli una maggiore capacità di convertire il mangime in aumento di peso, la produzione di polli da carne richiederebbe altri 1.551.056,40 ettari di terreno per fornire gli stessi 16,4 milioni di tonnellate di peso vivo di pollo prodotto nel 2020. Questo risparmio di terra equivale a tre volte la dimensione del Distretto Federale del Brasile, dove si trova Brasilia.

Nella suinicoltura commerciale brasiliana, il miglioramento della conversione alimentare tra gli anni 1975 e 2020 ha permesso di ridurre il consumo di mangime da 3,5 kg a 2,6 kg. Senza l'aiuto tecnologico, servirebbero 1.007.745,70 ettari di terreno per produrre i 5,3 milioni di tonnellate di carne suina prodotte oggi. La terra risparmiata corrisponde all'intero territorio della Repubblica di Cipro.

“In generale, queste cifre mostrano chiaramente che senza tecnologia non c'è sostenibilità. E per portare la scienza nel campo, contiamo sul sostegno dei produttori brasiliani, che sono molto ricettivi ai progressi tecnologici”, sottolinea Capdeville.