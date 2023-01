Emergenza rincari. Caretta, Cerreto, Ciaburro, Deidda: necessaria indagine conoscitiva per sostenere comparto vinicolo

"Il problema dei rincari ha colpito tutti i settori della nostra economia ed il comparto vinicolo è fra quelli che ne stanno facendo maggiormente le spese. Riscontriamo maggiori costi delle materie prime, di trasformazione, rincari di logistica e materiali essenziali quali etichette, cartoni, vetro e tappi. L'attuale congiuntura economica evidenzia la complessità dello scenario che ci troviamo davanti e per questo motivo in ufficio di presidenza della commissione Agricoltura abbiamo richiesto e promosso l'istituzione di una indagine conoscitiva relativa ai rincari produttivi e distributivi affrontati dal comparto vinicolo nazionale. L'obiettivo di questa iniziativa è finalizzato a inquadrare criticità ed opportunità che permettano alla politica di sostenere un settore di eccellenza del nostro made in Italy. Non è più possibile navigare a vista a fronte di problematiche così complesse, con dimensioni evidentemente internazionali e pesanti ripercussioni a cascata che ne derivano.”

Così in una nota i deputati di Fratelli d’Italia, On. Maria Cristina Caretta, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio, On. Marco Cerreto capogruppo in comm. Agricoltura, on. Monica Ciaburro e On. Salvatore Deidda