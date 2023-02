Emilia Romagna, Agricoltura. Rinnovati i contratti per la produzione delle sementi foraggere e di barbabietola da zucchero

Per le sementi foraggere è interessata una superficie potenziale nazionale di circa 60mila ettari (38mila di erba medica e 16mila di trifoglio), di cui 20mila (16mila di erba medica) coltivati a livello regionale, circa il 30% della produzione nazionale (dati 2021 del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura). L'Emilia-Romagna costituisce un territorio vocato, in particolare nel ravennate e nel bolognese, che permette di ottenere buoni risultati sia quantitativamente sia qualitativamente.

Per la barbabietola da zucchero, il contratto firmato dai rappresentanti di Assosementi per le aziende sementiere e da Coams. per la parte agricola, interessa potenzialmente una superficie di circa 6.500 ettari e sarà valido per le campagne 2023, 2024 e 2025. Il settore della moltiplicazione delle sementi di bietole è in costante espansione con una superficie coltivata che a partire dal 2010 ha interessato circa 2800 ettari per arrivare ai circa 6300 ettari nel 2022, rappresentando il 95% della produzione nazionale. I territori di coltivazione maggiormente interessati sono quelli del ravennate, del ferrarese e del bolognese.