Emissioni, Sinkevičius: direttiva riguarda grandi allevamenti e prospettive non sono tragiche. Pesca, proteggere ecosistemi per garantire redditività

Sulla direttiva emissioni.

“Il campo di applicazione non riguarda i piccoli allevamenti, piuttosto copre e riguarda le grandi aziende agricole. I piccoli allevamenti saranno oggetto di un altro tipo di copertura. Il costo per le grandi imprese potrà essere coperto dagli Stati membri con fondi tratti dalla politica agricola comune, specie se queste imprese si porteranno avanti nell’applicazione di questa direttiva. Le prospettive non sono tragiche.”

Cosi il Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Virginijus Sinkevičius, nel corso dell’audizione nelle Commissioni riunite Ambiente, Agricoltura e Politiche Ue della Camera e Politiche Ue, Ambiente e Industria, Commercio, Turismo del Senato.

Sulla pesca.

“L’equilibrio è molto delicato tra l’attività economica, che dipende direttamente dalla natura, e gli ecosistemi. Se l’ecosistema non è in salute non potrà dare pesce. Lo stesso vale per la siccità che avrà un impatto diretto sugli agricoltori.

Dobbiamo capire che il pacchetto pesca non proibisce completamente tutte le tecniche di strascico e di pesca di fondo. Abbiamo cercato di definire una traiettoria verso il 2030. Abbiamo le aree marine protette e diversificate che proteggono il fondo marino limitando l’attività di pesca.

Le attività di pesca che utilizzano le reti a strascico e le tecniche di fondo sono quelle che consumano più carburante. C’è un movimento estremante positivo tra i pescatori nell’educazione e formazione. Il pacchetto verte su questo, parla non solo di pesca ma anche di pescatori e redditività e del loro ecosistema. Ognuno è interdipendente e i pescatori lo capiscono bene.

La questione del mediterraneo ci è nota. Perché una riduzione così drastica ogni anno? Ricordo che nel mediterraneo stiamo attuando un piano e vedremo come si svilupperà questo programma per capire i passi successivi. Però dobbiamo affrontare il degrado degli ecosistemi, c’è poi il rinnovo professionale e la dipendenza dai combustibili fossili.

Sugli imballaggi e confezionamento.

Gli sprechi aumentano e dobbiamo ridurre l’eccessivo confezionamento. Una soluzione potrebbe essere un piano di riciclaggio con obiettivi precisi ma non basta solo riciclare. Dobbiamo prevenire lo spreco dei rifiuti che provengono dagli imballaggi. Servono nuove misure.”