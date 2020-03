ENERGIA: COLDIRETTI, TAGLIO BOLLETTE AIUTA FAMIGLIE E IMPRESE

La riduzione delle tariffe energetiche è importante per le famiglie in un momento in cui si è costretti probabilmente a rimanere ancora a casa ma anche per il contenimento dei costi delle imprese come quelle agricole ed alimentari che sono costrette a continuare a lavorare per garantire i rifornimenti degli scaffali durante l’emergenza coronavirus. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio dell'Arera sulla riduzione ad aprile del 18,3% delle bollette per l'elettricita' e del 13,5% per il gas per la famiglia tipo1 in tutela. Il contenimento della spesa energetica ha un doppio effetto positivo in un momento di recessione perché – sottolinea la Coldiretti – aumenta il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare. Il costo dell’energia – conclude la Coldiretti – si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda le attività agricole, ma anche la trasformazione, la conservazione degli alimenti.

