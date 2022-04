Energia, D’Amato (Greens): Bene embargo a gas russo, ma ora serve indipendenza Ue da fonti fossili

"Oggi, il Parlamento europeo, grazie a un nostro emendamento, ha chiesto agli Stati membri un embargo immediato a gas, petrolio e carbone dalla Russia. È chiaro che una misura del genere, se attuata, avrà contraccolpi pesanti su famiglie e imprese, ma proprio per questo occorre da un lato sostenere cittadini e settori più colpiti, dall'altro accelerare sulla transizione energetica. Già, perché non possiamo sostituire l'indipendenza energetica da Mosca con nuove dipendenze da fonti fossili, come quelle del regime dell'Azerbaigian che arrivano via Tap, o aprire un nuovo gasdotto, EastMed, dall'Egitto. Occorre semmai accelerare sul potenziamento delle fonti sostenibili e sul pacchetto Fit for 55, che se attuato abbatterebbe entro il 2030 il consumo annuo di gas fossile. Non lo chiediamo soltanto noi, ma anche 11 governi Ue, tra cui Germania, Olanda e Spagna, che puntano proprio il dito contro il rischio di restare vincolati ai fossili, di 'una diversificazione delle fonti di dipendenza'. E l'Italia? Purtroppo, il nostro governo ha già chiarito le sue intenzioni: la ricetta di Draghi e Cingolani consiste in più trivelle e carbone. Una ricetta fallimentare per tutti, per l'ambiente, e per l'economia". Lo dice l'eurodeputata dei Greens, Rosa D'Amato.