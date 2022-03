Energia, Draghi: inflazione in aumento, dobbiamo tutelare il potere di acquisto delle famiglie

"L'UE ha reagito in modo compatto e unito all'invasione dell'Ucraina. Le sanzioni servono ad applicare la massima pressione sul Governo di Mosca. L'impegno sul fronte sanzionatorio è stato attuato dall'Italia con coraggio e integrità, ma dovremo profondere impegno per sostenere famiglie e imprese, soprattutto riguardo ai più deboli. Queste sanzioni non dureranno poco e per questo dovranno essere sostenibili. Siamo al lavoro per comprimere le conseguenze, l'inflazione è in aumento e la crescita risulterà indebolita. Dobbiamo tutelare il potere di acquisto delle famiglie ed evitare spese correnti di spesa. Siamo a chiedere alla Commissione Europea misure per combattere il costo energetico, argomento che tratteremo anche nel consiglio informale di domani".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione delle interrogazioni sulle iniziative di solidarietà e la gestione della crisi umanitaria conseguente il conflitto in Ucraina alla Camera dei Deputati.