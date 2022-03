Energia, Draghi: la transizione energetica prevede che certe norme siano sospese in periodo di guerra

"Il governo condivide le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi. Per l'energia abbiamo circa 16 miliardi di euro come intervento di sostegno che duri fino al secondo trimestre di quest'anno. Abbiamo previsto l'azzeramento degli oneri di gestione e l'abbassamento al 5% dell'iva per il gas e abbiamo introdotto un credito di imposta del 20% per l'incremento nel primo trimestre per i grandi energivori. Questo non è sufficiente, c'è urgenza per investire nella transizione ecologica: occorre diversificare le fonti. Dobbiamo realizzare nuove infrastrutture per le rinnovabili in tutto il paese. Serve però la collaborazione di tutti, sul territorio, perché è cambiato il contesto. La transizione prevede anche la sospensione di certe norme in periodo di guerra. La transizione poi deve tenere presente una situazione di equità. Alcuni pilatri del mercato energetico saranno in discussione nel consiglio informale europeo di domani".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione delle interrogazioni sulle iniziative di solidarietà e la gestione della crisi umanitaria conseguente il conflitto in Ucraina alla Camera dei Deputati.