Energia, Draghi: Lavoriamo su riduzione dipendenza gas russo e diversificazione fonti. Rinnovabili fondamentali, ma ostacolo viene da procedimenti autorizzativi

Question time con il Presidente del Consiglio Mario Draghi sulle iniziative volte a porre in sicurezza gli approvvigionamenti energetici nella prospettiva di una politica energetica organica e differenziata, che tenga in considerazione anche il cosiddetto “nucleare pulito” (Boschi – IV)

“Stiamo dando massima attenzione alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Siamo a lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo in tempi rapidi, non è un compito facile ma è necessario.

Ultimi dati di questi anni mettono in luce un fatto incredibile, la quota di gas russo è aumentata anche dopo l’invasione della Crimea e questo dimostra una sottovalutazione anche di politica estera e internazionale.

Siamo impegnati per diversificare e aumentare le fonti rinnovabili, questa è l’unica strategia fondamentale nel lungo periodo. Dobbiamo investire nella ricerca e aumentare la produzione interna, stiamo procedendo poi con il riempimento degli stoccaggi per il prossimo autunno. Siano inoltre attivi a livello diplomatico per diversificare le forniture. Per una vera sicurezza energetica dobbiamo muoverci in fretta, ma il grosso ostacolo alle rinnovabili viene dai procedimenti autorizzativi. Se non superiamo questo ostacolo non andiamo da nessuna parte.

La ricerca è fondamentale in ogni ambito.

Sul nucleare c’è l’impegno tecnico ed economico per la ricerca sulla fusione a confinamento magnetico, unica via possibile per realizzare reattori commerciali in grado di fornire energetica elettrica in modo economico e sostenibile.”