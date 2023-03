Energia, interrogazione Squeri (FI): su sostegno a produzione da biomasse

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00562 presentato da SQUERI Luca testo di Martedì 21 marzo 2023, seduta n. 72

SQUERI, CASASCO e POLIDORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

Il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC non può prescindere dal sostegno di tutte le fonti rinnovabili e, quindi, da una maggiore libertà in merito alle scelte tecnologiche. Anche le biomasse devono poter concorrere, nel rispetto dei limiti dettati dalla qualità dell'aria, al raggiungimento della decarbonizzazione;

in Italia la superficie boscata si è triplicata dal 1951 raggiungendo 12 milioni di ettari. L'attuale tasso di prelievo forestale in Italia, stimato con diversi metodi, si aggira tra il 18,4 per cento e il 37,4 per cento dell'accrescimento annuo, molto inferiore alla media europea, pari al 62-67 per cento. E le foreste non sono l'unica fonte di approvvigionamento: sono da ricomprendere anche gli scarti provenienti dall'industria del legno e dai settori agricolo e agroalimentare;

secondo stime del Gestore dei servizi energetici, le bioenergie sono arrivate rappresentare il 17 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese, con circa 4.200 gigawatt di produzione energetica. Gli impianti a biomasse di dimensioni industriali, consentano un notevole abbattimento delle emissioni di CO 2 grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate;

la produzione di energia da biomassa solida opera in molti casi in zone interne e marginali del Paese assicurando la corretta manutenzione del patrimonio forestale, una filiera occupazionale importante per tali aree e una fonte di entrate per gli enti locali;

in questi giorni si stanno fermando molti impianti in quanto i costi operativi sono troppo alti rispetto a quello che il mercato elettrico riconosce: i prezzi alle stelle del 2022 sono stati superiori al limite dell'incentivo e, in quanto operatori delle rinnovabili, anche questi impianti devono restituire gli extraprofitti;

a partire dal 2023 gran parte del parco di impianti a biomassa attualmente installato uscirà dal regime di incentivazione. Attualmente manca del tutto una prospettiva che permetta agli operatori di orientare le scelte future e salvaguardare l'attività nel quadro di una sempre maggiore sostenibilità;

ulteriori elementi di preoccupazione provengono dalla Direttiva sulle energie rinnovabili (REDIII) rispetto alla quale si registrano notevoli diversità di posizioni in Ue tra Parlamento europeo e Consiglio Ue sul futuro delle biomasse –:

se non ritenga opportuno individuare adeguate soluzioni affinché l'intero comparto della produzione di energia da biomasse solide continui ad apportare il proprio contributo alla transizione in atto, confermando anche in sede Ue la necessità del loro apporto ai processi di decarbonizzazione.

(5-00562)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2023

nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)

5-00562

Le biomasse solide rappresentano una fonte di energia rinnovabile che si caratterizza per essere programmabile, pertanto funzionale ad accompagnare il processo di trasformazione del sistema economico verso un'economia sostenibile.

Riguardo la questione posta dall'Onorevole interrogante concernente l'individuazione di soluzioni adeguate affinché l'intero comparto della produzione di energia da biomasse solide continui ad apportare il proprio contributo alla transizione in atto, è opportuno specificare che ad inizio anno è stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto cosiddetto FER2 al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

È opportuno evidenziare come suddetto provvedimento contiene la disciplina dedicata alla prosecuzione in esercizio di impianti biogas e biomassa esistenti, ed estende a tali tipologie di impianti il campo di applicazione del decreto, nel rispetto della disciplina europea in materia di criteri di sostenibilità delle biomasse.

Per quanto attiene invece, il tema delle biomasse legnose nell'ambito della nuova direttiva sulle energie rinnovabili – cosiddetta RED III – a fronte di previsioni piuttosto restrittive del Parlamento europeo, l'Italia ha – sin da subito – difeso, cercando una soluzione di compromesso, la posizione relativa al possibile utilizzo della biomassa residua dalla gestione forestale per la produzione energetica.

Pertanto, l'intento è quello di contrastare l'applicazione restrittiva del divieto di incentivare l'energia generata da combustibili solidi derivati da biomassa legnosa primaria, sia in quanto si ritiene funzionale alla gestione sostenibile delle foreste, sia soprattutto per tutelare la produzione di energia rinnovabile da biomasse solide che, in quanto programmabile, risulta essere ulteriormente importante.