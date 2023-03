Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. biogas con gli scarti zootecnici e agroindustriali

suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

La produzione di biogas è una delle principali filiere agro-energetiche italiane. Attraverso la Digestione Anaerobica (DA) la sostanza organica presente in biomasse di diversa origine viene trasformata in un biogas ad elevato contenuto energetico. Il processo di DA consente di valorizzare gli scarti agricoli, quali i residui colturali e dell’industria alimentare oppure i reflui zootecnici, offrendo interessanti opportunità in termini di produzione di calore e di energia, e di potenziale riduzione di gas a effetto serra.

Nel progetto AGROENER, in un’ottica di economia circolare, è stata studiata la codigestione di due matrici di scarto per la produzione di biogas: la prima costituita da buccette e semi di pomodoro, per la seconda, invece, si tratta di liquame di bufalo.

Cosa è il biogas?

La produzione di biogas rappresenta una delle principali filiere agro-energetiche italiane. Il sistema si basa sul principio della Digestione Anaerobica (DA) operata da batteri e svolta in biodigestori di grandi dimensioni, mantenuti in condizioni di anaerobiosi (assenza di ossigeno) e temperature comprese fra i 30-40°C (sistemi mesofili) o 40-55°C (sistemi termofili). Attraverso la DA la sostanza organica presente in biomasse di diversa origine viene trasformata in un biogas ad elevato contenuto energetico.

Sostanzialmente, durante il processo di DA le macromolecole presenti nella matrice organica vengono via via frammentate nei componenti elementari, arrivando alla produzione di una miscela gassosa e di un sottoprodotto (digestato) di consistenza fluida con caratteristiche chimico-fisiche di interesse per utilizzazioni agronomiche.

Il biogas è una miscela composta essenzialmente da metano (50-70%) e anidride carbonica (30-50%), in cui sono presenti tracce di azoto (1-5%) e di solfuro di idrogeno (0,1-0,5%) con un potere calorifico di 19-22 MJ/Nm3 (Fonte ENAMA).

Il biogas prodotto può essere utilizzato sia grezzo che raffinato (upgrading) con diverse modalità:

combustione diretta in caldaia (produzione di energia termica)

cogenerazione, ossia produzione combinata di energia termica ed elettrica

produzione di biometano per immissione nella rete del gas o per autotrazione.

Per ognuno degli usi elencati il biogas prodotto ha bisogno di alcuni pretrattamenti: deumidificazione e desolforazione per la combustione e cogenerazione; eliminazione dell’anidride carbonica (upgrading) in modo da ottenere un gas con oltre il 95% di metano, nel caso in cui sia destinato alla produzione di biometano.

Il processo di DA consente di valorizzare gli scarti agricoli, quali i residui colturali e dell’industria alimentare oppure reflui zootecnici, offrendo interessanti opportunità in termini di produzione di calore e di energia e di potenziale riduzione di gas a effetto serra.

Studiata originariamente al fine di ridurre l’impatto ambientale dei liquami, la DA è stata estesa anche ad altre biomasse residuali (co-digestione), al fine di migliorare l’efficienza degli impianti, favorire politiche ambientali per la riduzione della richiesta di energia da combustibili fossili e ridurre i costi di smaltimento.

Digestato

Il prodotto in uscita dai fermentatori (digestato) è ancora ricco di materiale organico e di elementi nutritivi e può, pertanto, essere convenientemente utilizzato come fertilizzante. Il digestato è un materiale omogeneo, ma con un tenore di umidità più elevato rispetto ai substrati di partenza a seguito della degradazione batterica avvenuta nel reattore. Dal punto di vista della composizione, la sostanza organica rimasta è più stabile e varia dal 2 al 10% in funzione delle matrici impiegate. Il contenuto di macro e microelementi rimane stabile rispetto al materiale di partenza, con variazioni che interessano la forma dell’elemento, come nel caso dell’azoto che passa dalla forma organica a quella ammoniacale, più facilmente assimilabile dalle piante. La conoscenza della composizione e delle condizioni di utilizzo del digestato prodotto dai diversi substrati di fermentazione agricoli ed agroindustriali è una condizione essenziale per il suo impiego in agricoltura.

Il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, entrato in vigore il 22 marzo 2022 – recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina - ha stabilito all’articolo 21 novità in tema di digestato equiparato. Sinteticamente, è stato stabilito che i Piani di Utilizzazione Agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato. Inoltre, si definisce digestato equiparato quando lo stesso è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela tra loro. Contestualmente, è stata abrogata la definizione di digestato equiparato contenuta nel precedente DM del 25 febbraio 2016.

Il biogas in Italia ed Europa

L’Europa è oggi il maggior produttore di biogas: il numero di impianti di biogas è triplicato nell’arco di dieci anni (2009-2019) passando da 6.300 a quasi 19.000 impianti, dislocati soprattutto in Germania, Italia, Francia, Regno Unito (Gugliotta e Repetto, 2022, https://www.mercatoelettrico.org/Newsletter/20220117Newsletter.pdf).

Nel settore biogas l’Italia si colloca al secondo posto in Europa e al quarto posto al mondo dopo Germania, Cina e Stati Uniti, con circa 2200 impianti operativi, di cui, poco più di 1730, producono biogas agricolo (78%), ossia biogas derivante da codigestione di effluenti zootecnici con scarti agricoli (residui agricoli ed agroindustriali, colture energetiche) (Fonte GSE). La loro distribuzione è concentrata per l’84% nelle regioni settentrionali.

Circa il 10% di biogas in Europa viene convertito in biometano e immesso in rete. L’Italia a questo riguardo è ancora all’inizio: infatti, ad aprile 2022 sono operativi e/o in fase di avvio 30 impianti per circa 284 milioni di Sm3 (Fonte Consorzio Italiano Biogas – CIB).

Per continuare a leggere cliccate sul link