Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Energia con il Compost, la risorsa di recupero dai mille usi

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Il compost è un elemento prezioso che nasce dagli scarti, facendoci risparmiare energia: scopriamo le sue potenzialità con il CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari.

Il progetto “A…B…Compost” ci mostra come possa diventare un fertilizzante organico partendo, appunto, da certi tipi di rifiuti, in un’ottica di economia circolare; mentre con lo studio “Girasole” vedremo come possa migliorare il loop microbiologico tra suolo, pianta, nettare e insetti impollinatori.

Il compost e la qualità dei suoli

Il Compost, o Ammendante Compostato, è un fertilizzante organico ottenuto dal trattamenti dei Rifiuti Organici raccolti separatamente. La ricchezza in humus, in flora microbica attiva e in microelementi ne fa un ottimo prodotto, adatto ai più svariati impieghi agronomici, dal florovivaismo fino alle colture praticate in pieno campo. Negli impianti industriali, il compost viene prodotto attraverso un processo che riproduce, accelerandolo, quanto già avviene normalmente in natura. Il processo di compostaggio, che si verifica in condizioni aerobiche controllate, decompone la sostanza organica tramite microorganismi e permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile, in cui la componente organica presenta un elevato grado di evoluzione.

La transizione verso un’economia circolare prevede l’attuazione di un modello in cui il RIFIUTO ORGANICO non è più solo un materiale di scarto, ma diventa la materia prima che dà vita a nuovi cicli produttivi. In quest’ottica, attuare una RACCOLTA DIFFERENZIATA corretta è il primo passo per ottenere la materia prima necessaria ad avviare la produzione di compost. Attraverso il processo di COMPOSTAGGIO, che in Italia avviene tradizionalmente in impianti dedicati, gli scarti umidi del cibo delle nostre cucine vengono avviati a recupero e trasformati in FERTILIZZANTE ORGANICO. Reso così un prodotto di ottima qualità – poiché ricco di sostanza organica ed elementi nutritivi – il compost trova il suo impiego primario nel settore dell’AGRICOLTURA, arricchendo non solo i substrati adibiti alle coltivazioni florovivaistiche, ma anche i terreni destinati alle colture ALIMENTARI. Il mercato alimentare porterà poi, sui tavoli delle nostre cucine, cibi che verranno consumati e che produrranno inevitabilmente quegli scarti organici da cui ripartirà un nuovo ciclo produttivo, da Rifiuto a Risorsa.

In Italia la produzione e la commercializzazione del Compost è regolata dal Decreto Legislativo n. 75/2010, che definisce le seguenti tre categorie di Ammendante Compostato, in base alle componenti utilizzate per produrlo.

Ammendante Compostato Verde (ACV): è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da:

scarti di manutenzione del verde ornamentale (es. sfalci d’erba, ramaglie, potature);

sanse vergini (disoleate o meno) o esauste;

residui delle colture;

altri rifiuti di origine vegetale.

Ammendante Compostato Misto (ACM): è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici provenienti da:

frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata (es. rifiuto alimentare di cucine e mense);

digestato (residuo del processo di digestione anaerobica) da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato);

rifiuti di origine animale, compresi liquami zootecnici;

rifiuti di attività agroindustriali;

rifiuti provenienti da lavorazione del legno non trattato;

rifiuti provenienti da lavorazione del tessile naturale non trattato;

matrici previste per l’ACV.

Ammendante Compostato con Fanghi (ACF): è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di:

reflui;

fanghi;

matrici previste per l’ACM.

Per continuare a leggere cliccate sul link