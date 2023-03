Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. La fonte che non ti aspetti: gli scarti agricoli

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Nell'ottavo numero approfondiamo una fonte energetica poco conosciuta: gli scarti agricoli. Si tratta principalmente delle potature, le paglie ed i residui della lavorazione di prodotti agricoli (gusci e noccioli per esempio), che potrebbero essere fondamentali come fonte energetica per lo sviluppo di filiere energetiche locali, perché permettono di ottenere materiale lignocellulosico da impianti dedicati alle produzioni alimentari o foraggere senza impegnare ulteriori terreni e senza richiedere ulteriori emissioni di CO 2 per la sua coltivazione. La possibilità di avviare questo materiale alla pellettizzazione permette di migliorarne le qualità ed introdurlo nella filiera commerciale. Scopriamo come viene effettuata questa attività, sia dal CREA Foreste e Legno sia dal CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari

Un po’ di storia recente

Nei primi anni 2000 in Italia la ricerca sulle biomasse per energia era particolarmente attiva. Presso il CREA , molti gruppi di ricerca stavano lavorando sulla valutazione di specie arboree ed erbacee con elevate produzioni, su modelli colturali ottimali e sullo sviluppo della meccanizzazione.

Quando le prime grandi centrali termoelettriche a cippato (legno ridotto in scaglie, con dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro) iniziarono a funzionare, risultò chiaro a tutti, ciò di cui ricercatori, politici ed agricoltori stavano discutendo da tempo: per alimentare costantemente le centrali a cippato era necessario investire vaste aree agricole per la coltivazione dedicata di specie legnose. Non si poteva sperare di ottenere tutto il materiale dai boschi, per cui si dovevano coltivare appositamente alberi da abbattere e triturare per ottenere legno. Questo aveva – ed ha tutt’ora – molti risvolti positivi, tra cui l’impiego di manodopera nelle zone rurali, l’assorbimento di anidride carbonica, la maggior salvaguardia del suolo, ma allo stesso tempo richiedeva di sottrarre molta terra alle produzioni alimentari e foraggere. Dedicare i terreni marginali, poco produttivi alle biomasse non era, e non è oggi, una soluzione; tanto più che nel 2014 è stato emanato il “pacchetto clima energia 2030”, attraverso il quale l’UE intende raggiungere specifici obiettivi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili. Con la recente crisi energetica legata alla guerra è inoltre aumentata la sensibilità verso una maggior autonomia energica dall’utilizzo di fonti fossili esauribili e dai loro fornitori. Già in passato, per rispondere a queste necessità, alcuni gruppi di ricerca avevano iniziato a ri-valutare ciò che prima era considerato ‘scarto’ agricolo, ovvero principalmente le potature, le paglie ed i residui della lavorazione dei prodotti (gusci e noccioli per esempio) come fonte energetica. Usualmente questo materiale viene eliminato attraverso la combustione diretta a cielo aperto, operazione tra l’altro vietata. Per vari motivi, tra cui la difficoltà di programmare e collezionare le forniture e per le caratteristiche disomogenee (e poco performanti) del materiale, alcuni scarti agricoli sono ancora oggi spesso solo una fonte ‘domestica’ di energia e faticano ad entrare nel circuito delle grandi forniture. Alcune ricerche, effettuate nel recente passato, hanno tuttavia dimostrato che questi materiali potrebbero essere fondamentali nel caso di sviluppo di filiere energetiche locali.

Di seguito riportiamo i risultati di due importanti esperienze condotte da due differenti centri del CREA: Foreste e Legno (FL) ed Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) volte a ottimizzare il recupero di questi ‘scarti’.

La ricerca del CREADal 2006 il centro FL ha partecipato ad una ricerca con il compito di quantificare i residui delle potature dei noccioleti presenti nella zona delle Langhe (prevalentemente impegnati a rifornire le vicine Ferrero e Novi, con la varietà di nocciola ‘Tonda Gentile delle Langhe’) ma anche di studiare una logistica ottimale per la raccolta e il conferimento del materiale legnoso. Alcuni anni più tardi IT ha condotto un’esperienza simile sui noccioleti del Centro Italia, nel Viterbese, finalizzata a valutare la produzione di pellet di legno di nocciolo, come mezzo per migliorare la qualità del combustibile e renderlo più facilmente commercializzabile.

