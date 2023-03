Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Nuova energia con il verde in città

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Le biomasse dei centri urbani come fonti energetiche. Il decimo appuntamento approfondisce questa importante alternativa, preziosa fonte per la produzione di energia, soprattutto con la nuova normativa che, di fatto, le ha trasformate da rifiuto in risorsa se vengono inserite in un qualsiasi ciclo di riutilizzo (produzione di legname, compost, cippato o pellet per energia). Una risorsa sostenibile, perché neutra in termini di produzione di CO 2 , anche quando viene utilizzata per produrre energia. Scopriamo cosa sta facendo il CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari.

Introduzione

Le biomasse legnose ottenute dalle potature e dagli abbattimenti degli alberi in città possono essere utilizzate per produrre energia e calore? Il loro impiego è sostenibile? Quali sono le macchine e le tecniche che si utilizzano per ottenerle? E, infine, quanta biomassa sarebbe disponibile dal verde urbano? A queste domande si è cercato di rispondere in una specifica task del progetto Agroener.

Va per prima cosa evidenziato che si tratta di materiale di scarto, purtroppo destinato ad essere spesso smaltito in discarica, nonostante molti studi concordino con l’affermazione che la biomassa legnosa urbana è una preziosa fonte potenziale per la produzione di energia. A questo stato di cose ha contribuito il fatto che la biomassa ottenuta dal verde cittadino è stata oggetto di diverse interpretazioni normative circa la possibilità di essere usata come materia prima-seconda o essere semplicemente considerata rifiuto da smaltire. Di recente, questo problema è stato definitivamente superato, in quanto l’interpretazione attuale chiarisce che, se il proprietario o l’utilizzatore di tali biomasse le avvia ad un ciclo di riutilizzo in qualsiasi forma (produzione di legname, compost, cippato o pellet per energia), esse perdono la caratteristica di essere rifiuti. Va inoltre ricordato che le biomasse legnose sono sostenibili perché neutre dal punto di vista della produzione di CO 2 , anche quando vengono utilizzate per produrre energia.

Per una loro effettiva utilizzazione, è molto importante conoscere le effettive quantità disponibili durante l’anno. Tale dato è però difficile da ottenere. Ciò deriva principalmente dal fatto che le Amministrazioni comunali non sempre dispongono di un dettagliato censimento del verde (possibilmente informatizzato), che consenta di calcolare il numero esatto di alberi e il conteggio di quelli abbattuti e sottoposti a potature. Inoltre, a fronte di una notevole eterogeneità degli alberi urbani per specie botanica, dimensioni e morfologie delle chiome nonchè differenti intensità di potatura, una stima precisa delle quantità ottenibili da un singolo albero non è facile.

Roma, una delle capitali europee più verdi: stima della disponibilità di biomassa Nel nostro lavoro siamo partiti dalla stima delle quantità ottenibile da cantieri di abbattimento e di potatura per la maggior parte localizzati nella città di Roma, una delle capitali europee più verdi. Secondo gli inventari disponibili, Roma dispone di 4.728 ha di area verde, per un totale di 312.583 singoli alberi presenti nelle strade pubbliche e nei parchi, con dieci generi botanici prevalenti (Pinus, Quercus, Robinia, Platanus, Ligustrum, Tilia, Ulmus, Prunus, Acer, Cupressus) che costituiscono oltre il 73% della presenza totale di alberi. È importante sottolineare che i dati relativi agli alberi ubicati in giardini, parchi e aree private non sono inclusi nell’inventario disponibile.

Poiché l’inventario esistente sugli alberi urbani presenti nella città di Roma non è completo, si può tentare solo una stima approssimativa delle quantità disponibili. Nei cantieri osservati, si sono ottenute in media 1,1 tonnellate in caso di potatura e 4,4 tonnellate per albero in caso di abbattimento. Inoltre, partendo dai dati che l’amministrazione comunale fornisce per adempiere agli obblighi derivanti dalla Legge 10/2013 (che ha istituito il bilancio arboreo nei comuni più grandi) si è visto il numero di alberi morti e potati all’anno, a partire dal 2012. Secondo questi dati, la mortalità media annua degli alberi a Roma negli ultimi anni è stata pari allo 0,43%, mentre circa l’1,54% delle piante sarebbero state potate ogni anno.

Nella Tabella 1, si riporta una stima della potenziale biomassa ottenibile più ampia di quella già presentata sulle pagine di questa rivista nel numero speciale dedicato alla sostenibilità. I dati sono stati ottenuti ipotizzando diversi tassi di mortalità degli alberi (dallo 0,5 al 3,0%) e tempo di ritorno della potatura (da 7 a 19 anni). Per quanto riguarda la potatura, si è ipotizzato che vengano regolarmente potati solo la metà degli alberi totali (quelli presenti lungo le strade). Quindi, secondo un più realistico 2% di mortalità degli alberi e un ciclo di potatura di 10 anni, si è ottenuto che gli alberi urbani di Roma potrebbero fornire 27.250 tonnellate di biomassa fresca all’anno dall’abbattimento e 17.061 tonnellate all’anno dalla potatura. Considerando un’umidità del legno di circa il 45-50%, tale quantità potrebbe alimentare una centrale a biomasse da 80.000-90.000 MWht (termico) e 23.000-26.000 MWhe (elettrico).

