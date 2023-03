Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo.

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Il nono numero approfondisce nuove possibilità di creare energia dall'agricoltura. Le potature da colture arboree come l’olivo e la vite rientrano nella categoria delle biomasse legnose residuali e, sebbene rappresentino una grande risorsa potenziale dal punto di vista energetico, il loro sfruttamento è stato sempre limitato a causa dell’assenza di una filiera di economia circolare organizzata. Un esempio virtuoso in tal senso è FIUSIS, una realtà imprenditoriale conosciuta nell’ambito del progetto AGROinLOG, che ha avuto come partner il CREA.

Un esempio vincente di economia circolare dai sottoprodotti di colture arboree

Le potature derivanti dalle colture arboree come l’olivo e la vite rappresentano dei sotto-prodotti della coltivazione rientranti nella categoria delle biomasse legnose residuali. Fino ad un decennio fa, le potature erano considerate uno scarto da smaltire, trinciare o bruciare in campo con conseguenti impatti sull’ambiente, sugli aspetti fitosanitari e con un alto rischio di incendi. Eppure, la quantità di biomassa di potatura fresca prodotta ad ettaro dalle colture arboree può tranquillamente superare la tonnellata di sostanza fresca, fino a raggiungere nell’olivo quantitativi persino superiori alle 6 tonnellate. A livello Paese significherebbe circa 6 milioni di tonnellate all’anno di biomassa potenzialmente utilizzabile per fini energetici. Sebbene le potature rappresentino una grande risorsa potenziale, il loro sfruttamento è stato sempre limitato a causa dell’assenza di una filiera organizzata e per la mancanza di una chiara conoscenza di disponibilità nel tempo e nello spazio della biomassa. Da anni la filiera delle potature per energia viene analizzata e studiata e il prodotto ottenibile viene caratterizzato al fine di capire come sfruttare al meglio e sviluppare una filiera economica circolare e sostenibile.

Diversi, infatti, sono stati i progetti di ricerca che hanno cercato di ottimizzare la filiera di approvvigionamento delle potature, valutando gli impatti ambientali, economici e sociali per definire sistemi più efficienti di raccolta e stoccaggio della biomassa, senza però riuscire in modo significativo a passare dalla teoria alla pratica. Questo scenario ha rappresentato lo “stato dell’arte” fino al 2017, quando, nell’ambito del progetto Europeo AGROinLOG (ID dell’accordo di sovvenzione: 727961) di cui il CREA era partner, si è avuta la possibilità di conoscere la FIUSIS, una realtà imprenditoriale salentina fondata nel 2010 che, dopo quattro anni di sacrifici e grandi perdite finanziarie, è riuscita a trovare la quadratura del cerchio del sistema “potatura-energia”, combinando alla perfezione tecnologia, logistica e contrattualistica con gli agricoltori locali.