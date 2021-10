Energia, Patuanelli: Puntare su rinnovabili per non dipendere da altri paesi. Superbonus, ipotesi di ampliamento durata. Reddito cittadinanza imprescindibile per tenuta sociale.

“Non ci sono ipotesi di riduzione, ma di ampliamento nella durate delle misure e di sicuro per i condomini durerà il superbonus per tutto il 2023. Evidente l’effetto che questa misura ha avuto sul paese, cioè di volano sull’edilizia, di efficientamento energetico e di misura sociale. Oggi vi erano delle scadenze, la scelta è di proseguire per tutto il 2023 per i condomini ma si sta discutendo sull’impianto complessivo dei bonus che troveranno una riposta in legge di Bilancio. Intenzione del governo è strutturare delle misure che durino nel tempo, ad esempio le detrazioni del 50% e 65% avranno un altro triennio di sviluppo. Il superbonus per i condomini sarà dunque garantito per il 2023, ma proseguirà anche nel 2024 al 70% e al 65% nel 2025. C’è il tema di ciò che non è condominio, stiamo chiedendo di prorogare la scadenza fino a fine 2022.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso del suo intervengo a Tg2 Post.

“Il governo sta intervenendo con 2 mld euro contro il caro bollette, possono essere un elemento di supporto assieme alle risorse già stanziate dalla fine del governo Conte 2. Da allora sono stati stanziati 4,7 mld euro per attutire i costi dell’aumento energia, altre risorse le inseriremo nella legge di bilancio. Serve però un ragionamento strutturale, occorre liberarci dalla dipendenza dagli altri paesi, questo vuol dire implementare la capacità di produzione energetica da impianti fotovoltaici. Infatti molte risorse del Pnrr sono dedicate a questo obiettivo, anche la possibilità di fare delle comunità energetiche è un elemento importante. Riteniamo inoltre che abbassare la fiscalità per oneri di sistema possa essere un altro modo per sterilizzare il rincaro energia. In questa legge di bilancio c’è anche il rifinanziamento del fondo centrale di garanzia, 3 mld euro; c’è poi il piano 4.0 che viene prorogato di altri tre anni da fine 2022. Ci sono poi misure rafforzative per la parte produttiva del paese che provano a trasformare questo rimbalzo economico forte in crescita strutturale” prosegue.

“Dobbiamo attuare dei meccanismi che ci consentano di velocizzare la nostra capacità di investimento. Se vogliamo passare alle fonti rinnovabili occorre avere gli impianti, dobbiamo allora avere una mappatura delle aree dove si possono realizzare e una volta che si determina che l’impatto è accettabile bisogna essere rapidi nell’esecuzione dell’opera. La produzione rinnovabile avrebbe poi il sud come motore produttivo ed occorre sviluppare la rete di trasporto verso il resto del paese di questa energia. Non possiamo però più dipendere da altri paesi.

I controlli e l’aumento della condizionalità sull’accesso al reddito di cittadinanza sono giusti, non è però pensabile eliminare questa misura solo perché ci sono alcuni furbi che se ne approfittano. Dobbiamo poi semplificare le politiche attive del lavoro per garantire che chi accede al reddito possa rientrare nel mondo del lavoro, ricordando che solo un terzo della platea è occupabile. Si tratta di una misura che ha garantito una grande tenuta sociale.”